Reino Unido anunció rebajas fiscales

El Gobierno británico reveló ayer su plan fiscal para los próximos meses, que incluye una baja de dos puntos, al 10 por ciento, de los aportes previsionales, una suba de las jubilaciones en un 8,5 por ciento y un incremento del principal subsidio social, el Crédito Universal, en 6,7 por ciento.

En una declaración ante el Parlamento, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, detalló su estrategia en la llamada Declaración de Otoño, marcada por una rebaja generalizada de gravámenes a ciudadanos y empresas, antes de la celebración en 2024 de las próximas elecciones generales.

Sin embargo, como se apuró a denunciar la oposición y confirmó el propio organismo que supervisa las cuentas públicas, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el conjunto de la presión fiscal en el país subirá aún más, ya que no se elevan los tramos del impuesto sobre la renta ante la suba generalizada de los salarios. Según Hunt, la rebaja de la contribución de los trabajadores a la seguridad social entrará en vigor desde enero y afectará a 27 millones de personas que cobran sueldos de hasta 50.270 libras (57.750 euros), que se ahorrarán una media de 450 libras (516 euros) al año. Además, subirán las ayudas para la vivienda a la población de menores recursos, lo que implicará unas 800 libras anuales adicionales (920 euros) para 1,6 millones de personas. Al mismo tiempo, anunció reformas en el sistema de protección social para reducir el número de personas que no trabajan por bajas de larga duración o incapacidad, ahora mismo unos 2,6 millones, de forma que pierdan sus subsidios si no se capacitan para volver al mercado laboral.