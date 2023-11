Gimnasia vs Colón.- Una amenaza gremial pone en duda la final por el descenso: ¿se suspende?

Una amenaza gremial pone en duda la disputa del partido que el viernes a las 17 sostendrán Gimnasia y Colón para definir el segundo descenso. Tras una fuerte polémica, se decidió que la finalísima se jugará en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en donde el gremio de UTEDyC, que es el encargado de los accesos a los estadios, amenazó con no dar servicio en medio de la negociación por la paritaria salarial, tal como informó EL DIA en su edición impresa de este martes.

Desde la AFA aseguran que las conversaciones estaban acordadas para renegociar en enero. Pero en medio de la crisis inflacionaria, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles hizo un nuevo planteo en la previa del choque entre triperos y sabaleros que se llevará a cabo en Rosario.

El documento del acuerdo firmado establece: que "las partes se comprometen a reunirse la primera semana de Enero de 2024 para revisar los niveles salariales alcanzados. Asimismo, darán inicio a las negociaciones salariales correspondientes al período Enero a Diciembre de 2024".

De todas formas, la secretaria general Mirian Abt aseguró que si "Chiqui" Tapia no firma las paritarias, el partido del viernes entre Colón y Gimnasia no se juega. "Si no firma la paritaria no se juega", sostuvo la sindicalista.

La secretaria general Mirian Abt hasta el momento afirma que si Chiqui Tapia no firma las paritarias, el partido del viernes entre Colón y Gimnasia Lp no se juega. pic.twitter.com/d7Cdo3Uh1k — Galeraybastonok (@Juani_carducci) November 27, 2023

Tal como se informnó, Utedyc Rosario tuvo una asamblea antes del juego de anoche Newell’s-Defensa y Justicia, en la cual se resolvió abrir las puertas del Coloso, pero el reclamo por las paritarias continúa. Los empleados esperan la firma del aumento para prestar servicio en el encuentro entre Gimnasia y Colón, lo que puede ser un elemento más en la previa de un juego cargado de nerviosismo y matices.

De esta forma, habrá que ver si finalmente se llega a un acuerdo para que se juegue el partido del viernes que definirá si Gimnasia o Colón jugarán la próxima temporada en la Primera Nacional.