La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

SERIE A

11:00 Fiorentina vs Hellas Verona ESPN 2/STAR +

11:00 Udinese vs Sassuolo STAR +

14:00 Bologna vs Roma STAR +

16:45 Lazio vs Inter ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:00 Lorient vs RC Strasbourg

11:00 Metz vs Montpellier

11:00 Toulouse vs Rennes

13:05 Marsella vs Clermont ESPN 2/STAR +

16:45 Lille vs PSG STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Almeria vs Mallorca DSPORTS / 1610

12:15 Real Sociedad vs Betis ESPN 3/STAR +

14:30 Las Palmas vs Cádiz DSPORTS+ / 1613

17:00 Real Madrid vs Villarreal ESPN 3/STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Arsenal FC vs Brighton And Hove STAR +

11:00 Brentford vs Aston Villa ESPN 2/STAR +

11:00 West Ham vs Wolverhampton STAR +

13:30 Liverpool vs Manchester United ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Friburgo vs Colonia STAR +

13:30 B. Leverkusen vs Frankfurt STAR +

15:30 Bayern Munich vs Stuttgart STAR +

AMISTOSO

19:00 Argentina vs. Ecuador Sub 23 DSPORTS / 1610

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Kansas City Chiefs vs. New England Patriots FOX SPORTS 3

18:00 Washington Commanders vs. Los Angeles Rams FOX SPORTS 2

18:00 Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills FOX SPORTS 3

22:00 Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens ESPN 2/STAR +

LIGA NACIONAL

22:00 La Unión vs. Riachuelo BASQUET PASS TV

EREDIVISIE

10:00 Heracles vs Feyenoord STAR +

12:45 Ajax vs PEC Zwolle ESPN Extra/STAR +

16:00 AZ Alkmaar vs PSV STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

12:15 Levante vs. Huesca STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Fenerbahce vs. Konyaspor STAR +

BEISBOL LVBP

13:30 Caribes vs. Leones DSPORTS / 1618

LIGA ACB

14:30 Barcelona vs. Baskonia FOX SPORTS

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

14:30 Antwerp vs. Anderlecht FOX SPORTS

MUNDIAL DE HANDBALL FEMENINO

15:00 Final DSPORTS 2 / 1612

A1 PADEL

19:00 Master Final Salta – Final ESPN 3/STAR +

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

20:40 Sao Paulo vs. Nacional DSPORTS 2 / 1612

23:10 Halcones vs. Gladiadores DSPORTS 2 / 1612