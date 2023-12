Una pareja de esposos ya fueron bendecidos por la Iglesia en Estados Unidos

La autorización del papa Francisco a que los sacerdotes católicos bendigan a las parejas de personas del mismo sexo constituye en muchos sentidos un reconocimiento de lo que se hace en parroquias europeas desde hace años. Pero la decisión del pontífice de expresar oficialmente su aprobación podría enviar un mensaje de tolerancia a países donde los derechos gay están restringidos.

Desde Uganda hasta Estados Unidos, las leyes discriminatorias de los LGBTQ+ o que incluso penalizan la homosexualidad se han multiplicado en los últimos años, y estas comunidades se sienten atacadas. Los pastores de algunas confesiones cristianas conservadoras en general, y la Iglesia católica en particular, suelen apoyar esas medidas por considerarlas congruentes con el magisterio bíblico sobre la homosexualidad.

Ahora estos cambios llegaron a Estados Unidos con el sacerdote jesuita, el reverendo James Martin, que más allá de haber dado miles de bendiciones -bebés, hogares, comidas, estatuas de santos, enfermos, novias y novios-, la semana pasada conmocionó por dar la primera bendecir a una pareja del mismo sexo.

Damian Steidl Jack, de 44 años, y su esposo, Jason Steidl Jack, de 38, fueron los protagonistas de la ceremonia que encabezó Martin en un salón de Manhattan. La parejafue vestida de manera casual, según una nota del New York Times. Y de acuerdo con la advertencia del Vaticano de que tal bendición no debe realizarse con “ninguna vestimenta, gesto o palabra propia de una boda”, el sacerdote Martin no vistió túnica y no leyó ningún texto. Además, el informe destaca que no hay ninguna bendición para las parejas del mismo sexo en el grueso libro de bendiciones publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Estiman que Martin sea el defensor de más alto perfil de los católicos LGBTQ+ en Estados Unidos. De hecho, aseguran que see ha reunido frecuentemente con el papa Francisco para tratar de hacer que la Iglesia católica sea más inclusiva en el tema.

Existe “la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas, para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio”, precisa el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el papa argentino. “Esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio”, añade.

Generalmente efectuada por un cura, la bendición “consiste en invocar la bendición divina sobre una persona o una asamblea”, según la definición de la Iglesia católica.

Es la primera vez que la Iglesia abre el camino de forma tan clara a la bendición de parejas del mismo sexo, un tema que suscita tensiones en su seno debido a la fuerte oposición del ala conservadora, especialmente en Estados Unidos.

Pese a no estar reconocida por la Santa Sede, algunos sacerdotes ya bendecían antes a parejas del mismo sexo, sobre todo en Bélgica y Alemania.

Esta decisión “clarifica las cosas porque había un vacío en esta cuestión”, explica a AFP Patrick Vadrini, especializado en derecho canónico y profesor emérito en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma.

Desde su elección en 2013, Francisco insiste en la importancia de una Iglesia “abierta a todos”.