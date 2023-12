Milei y Musk, guiños por X y un tema que está pendiente

En una nueva muestra de su respaldo al giro político que estaría por concretarse en Argentina, el dueño de la red social X, Elon Musk, compartió un video en el que el presidente electo Javier Milei elogia el liberalismo económico, tras lo cual el dirigente le respondió en tono cómplice que ambos debían conversar.

En su cuenta de X, Musk posteó un fragmento de una entrevista realizada años atrás a Milei en la que destacaba conceptos de los economistas liberales Milton Friedman y John Stuart Mill.

Milei, quien asumirá la presidencia de Argentina el domingo, se hizo eco de la repercusión que tuvo el video compartido por el magnate y le contestó: “We need to talk, Elon” (“tenemos que hablar, Elon”).

Milei es un confeso admirador de Friedman, un economista promercado estadounidense ganador del Premio Nobel de Economía de 1976.

“Hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime que es que, cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos, pero cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, sostuvo Milei en aquella entrevista.

Después Milei apuntó en la misma entrevista que Stuart Mill, filósofo, economista y político británico del siglo XIX, señalaba que una sociedad que hace hincapié en la igualdad “a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde... esa es la historia de Argentina”.

El libertario recalcó además que la redistribución del ingreso consiste en “utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso” y distribuirlo de forma antojadiza “en función de lo que quiere el que está en la poltrona”.

No es la primera vez que Musk, fundador de SpaceX y director de Tesla, se pronuncia en las redes sociales a favor de Milei.

“La prosperidad está por llegar a la Argentina”, escribió el magnate cuando Milei se impuso en la segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre sobre el peronista y también ministro de Economía, Sergio Massa.

We need to talk, Elon... https://t.co/k3OjEsp24E