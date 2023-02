Vidal inauguró su búnker y Macri la acompañó, el mismo día que se lanza Larreta

La diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal (PRO), inauguró hoy, acompañada por Mauricio Macri, sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su comando de campaña con vistas a las elecciones de este año, y agradeció al ex presidente por el "acompañamiento y la confianza de siempre".

"Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores", dijo Vidal a través de sus redes sociales y en un comunicado de prensa.

Durante la recorrida, Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre "los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país" y repasaron las principales medidas en las que trabaja la legisladora y sus asesores vinculadas al "trabajo, la educación, economía y seguridad".

Según se informó, el comando de campaña de Vidal cuenta con oficinas, salas de reuniones y un centro de cómputos, desde donde trabajarán sus asesores y equipos técnicos nacionales en los diversos ejes de campaña que prepara la diputada.

La foto de Vidal con Macri se conoce horas antes de que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirme hoy su precandidatura a la Presidencia a través de un video que se publicará en sus redes sociales, en el que intentará mostrar un "fuerte respaldo federal", mientras que los otros sectores del PRO expresaron sus resquemores ante lo que consideran un lanzamiento "inconsulto".

En tanto que Macri mantiene su indefinición respecto a si será finalmente candidato presidencial y se limita sólo a tener reuniones con dirigentes de la coalición o dar apoyo a precandidatos provinciales.

Respecto de Larreta, la primera parte de la confirmación se conocerá esta noche, cerca de las 20:30hs., cuando se publique en las redes sociales una foto con un texto, a "modo de acertijo o adelanto", en tanto que mañana al mediodía se difundirá un video con la confirmación explícita de su precandidatura y por la tarde realizará una actividad de campaña en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño.

La confirmación de su postulación se realizará justo una semana antes de su última visita a la Legislatura local, el 1° de marzo, para inaugurar el período de sesiones ordinarias, ya que en diciembre finalizará su segundo mandato en la Ciudad de Buenos Aires.

"Va a haber mucho apoyo de dirigentes de todo el país, como ocurrió en diciembre pasado", anticipó un integrante del equipo de asesores del alcalde, en alusión al acto que encabezó Larreta al cierre del 2022 en el predio de Costa Salguero, cuando recibió la adhesión de unos 3000 dirigentes del PRO de distintas provincias.

Por medio del video, Larreta oficializará su ambición de disputar la interna del PRO por la Presidencia, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.