Gimnasia y su gran desilusión, eliminado ante un débil rival

Un golpe inesperado. Durísimo, aunque en el contexto del semestre que está afrontando Gimnasia deberá ser una herida que rápidamente se convierta en cascarita. La eliminación en estos 32avos de final de la Copa Argentina en la tanda de penales frente a Excursionistas lo dejó con un gran sabor amargo. Lo que no debe generarle son dudas, pensando en Barracas el próximo lunes y en una campaña larga por delante que dejará alegrías y sinsabores acordes a la jerarquía del plantel y a la evolución de los juveniles del club.

Parece mentira que este débil Excursionistas haya eliminado a Gimnasia, porque el Lobo 1 a 0 y 11 contra 10, solamente esperaba ver cuando metía el segundo. Y un cabezazo aislado, fuera de contexto, terminó cambiando el devenir de un partido que parecía destinado al festejo mens sana. Media hora después, el festejo de los hinchas del “villero” terminó por darle un final distinto. Para nada un final feliz para el Lobo, que deberá trabajar desde lo anímico para quitarse esta tarde de la cabeza lo antes posible.

En un inicio de partido muy entretenido, Gimnasia salió a la cancha convencido de su idea de controlar el juego asumiendo el protagonismo que le exige la diferencia de categorías, además de la búsqueda que está desarrollando Sebastián Romero.

Si bien en el manejo de la pelota y la velocidad Gimnasia marcó diferencias, Excursionistas trató de estar a la altura. A los 7 minutos tuvo una clara por intermedio de Facundo Ferraro. Su buen disparo exigió la estirada de Tomás Dueso hacia su derecha para rechazar el tiro.

Pasados los 20 minutos, afirmados en el medio Miramón y Bolívar, Gimnasia comenzó a encontrar desequilibrio en ofensiva, buscando la espalda de los lateral del conjunto “villero”. Desde ahí, Tarragona y Sosa especialmente encontraron posibilidades de encarar a los centrales, aún sin la chance de generar situaciones concretas más allá de un remate desviado de Miramón. De todos modos, el arquero Cajal tuvo mucho trabajo para descolgar centros, pero Gimnasia nunca logró convertir su predominio en chances concretas de gol. Excursionistas por momentos, logró salir y acercarse al arco rival, pero sin calidad en sus llegadas.

HISTÓRICO: ¡EXCURSIONISTAS ELIMINÓ A GIMNASIA!



Casi lo gritaron los hinchas del Lobo cuando Cristian Tarragona le pegó bárbaro en un tiro libre que era más para un zurdo que para un diestro que pasó a centímetros del caño izquierdo, tocando la red del lado de afuera. El 0 a 0 del primer tiempo castigó la búsqueda por momentos equivocada de Gimnasia, sin poder traducir su predominio en oportunidades.

En el inicio del complemento, Romero buscó variantes desde el banco de suplentes, con los ingresos de Alan Lescano y Benjamín Domínguez por Agustín Bolívar y Alan Sosa. Ahí sí, Gimnasia fue por todo. En su acción más productiva tras una buena combinación, Rodrigo Castillo se iba mano a mano con el arquero y el central Francisco Abre lo tocó. Segunda amarilla y expulsión. Once contra diez, todo se hizo fácil para el Tripero.

La tranquilidad para el equipo de Chirola llegó enseguida. Alexis Steimbach envió un centro desde la derecha, la pelota se cerró y dio en el travesaño. Benjamín Domínguez tomó el rebote y descargó en Alan Lescano, que hizo realidad eso de que siempre hay tiempo para definir. El Pipa levantó…

Todo fue de Gimnasia. El palo le dijo no por segunda vez en la tarde a Alexis Steimbach, que se comió un gol increible. El propio Benjamín Domínguez sacó un buen remate que salió muy cerquita del palo izquierdo de Cajal. Y otra vez Benja tuvo el segundo y Cajal con una gran atajada le dejó atragantado el grito al pibe de Los Hornos.

Desde la personalidad y el juego largo de Miramón, con Alan Lescano como eje cerebral del juego más la profundidad de Benjamín Domínguez, Gimnasia tuvo absoluto dominio de la pelota. Pero de un tiro de esquina, Leonel Barrios puso el injusto 1 a 1 con un buen cabezazo contra el que nada pudo hacer Tomás Durso. Un baldazo de agua helada para el Lobo, que en el complemento había entendido como jugar y sin embargo recibió el empate cuando Excursionistas casi no pasaba la mitad de la cancha.

Después del 1 a 1, Gimnasia ya no fue el mismo. Cayó en imprecisiones y centros demasiado llovido, fáciles para el arquero. En esa impotencia, el Lobo se quedó lamentándose por un empate que llegó cuando buscaba el segundo gol y no imaginaba que el partido no podría ganarlo en los 90’. Un disparo de Ramírez que salió a las manos de Cajal y una definición apresurada del propio Eric estuvieron cerca de poner justicia en la tarde de Varela. La definición por penales terminó por convertir una tarde tranquila en una pesadilla, especialmente para Sebastián Romero. También para los jugadores triperos que tras el penal convertido por Julián Bembo.

La falta de experiencia y jerarquía es un dato imposible de minimizar