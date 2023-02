Arquitecto de la democracia, con una gestión histórica al frente del Ministerio del Interior

En las horas difíciles de los pueblos es cuando los hombres públicos dan la medida de su temperamento y la hondura de su patriotismo.

Las naciones en sus períodos críticos producen hombres en quienes se encarnan: hombres nacionales.

Antonio Tróccoli perteneció a esa categoría de hombres que han nacido para andamiar, para edificar la democracia y la república.

Presidente del bloque de diputados nacionales de nuestro partido entre 1973 y 1976 su tarea fue sobresaliente. Ahí lo conocí. Pero su obra más importante e histórica fue como ministro del Interior, designado por el presidente Raúl Alfonsín.

Había que hacer la transición de la dictadura a la Constitución. El Presidente fue el inspirador y Tróccoli el arquitecto que diseñó la Conadep, el juicio a las Juntas Militares y el enjuiciamiento a los responsables de la guerrilla en el país y la derogación de la ley de “autoamnistía”.

En la refundación de una democracia el amor a la libertad constituye la primera virtud de los ciudadanos, y el celo que ella inspira la principal política de Estado.

Antonio Tróccoli fue un demócrata en el más profundo del concepto: luchador infatigable por la libertad, radical de convicción, recio en el debate, fraterno con sus conciudadanos, enemigo de los autoritarios, pero sobre todo, hombre de honor.

La película “Argentina 1985” oculta la verdad, y quien oculta la verdad comete un delito que se llama infamia.

Cobardía sería la mía si no defiendo el honor de un amigo. Las almas nacidas para el honor no tienen conveniencia, ni viven tranquilas, fuera de la honradez. Y la verdad no se ha quedar sin decir.

Hubiera querido estar en este momento junto a todos ustedes en este justo homenaje, sin embargo desde La Rioja, siento la emoción por Antonio Tróccoli, que fue mi maestro y amigo.

(*) Exdiputado y exsenador de la UCR por la provincia de La Rioja