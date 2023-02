La falta de agua: y su fuerte impacto en el vivir cotidiano

La falta de agua, el problema de cada verano, parece no tener fin. Constantemente este diario recibe mensajes de una gran cantidad de vecinos que ya no saben a quien acudir en búsqueda de una solución al problema.

En tanto desde Aguas Bonaerenses (ABSA) argumentaron que, más allá de las obras que se estén haciendo en lugares puntuales “es importante recordar que estamos atravesando una sequía histórica y que junto a las elevadas temperaturas hace que el servicio de agua se vea exigido”.

Es que después de pasar días sin suministro y tras presentar un sinfín de reclamos presentados ante los canales oficiales lo único que les dicen es que deben esperar. Como le ocurrió a Manuel un vecino de City Bell que desde el 1 de enero solo cuenta con agua en horas de la madrugada por lo que llamó a la línea 0800 de ABSA y la respuesta no ha llegado, aunque dice haber escuchado algunos disparates como solución.

Junto a su familia vive en 18 entre 474 y 476, donde desde el comienzo del año solo tienen agua entre las 3 y las 7 de la mañana. Le pidieron, sugirieron, que “espere a que vengan los operarios a reparar”.

Pero la espera, cuanto menos es cansadora: “Estuve en ABSA City Bell y me dijeron que el inspector pasó y constató que no tengo agua, cuando pregunté cuando lo iban a solucionar me respondieron ‘cuando pueda la cuadrilla, igualmente te lo agrego como urgente’”.

Al momento todo sigue igual y lo que es peor “sigo pagando un servicio que no tengo”, remarcó y agregó: “el medidor no corre porque no tengo agua y hace más de dos meses pago 2.570 pesos”. A la bronca de tener que abonar por un servicio con el que no cuenta, también se le suman los gastos en los que se ve obligado a incurrir como consecuencia de esto, “somos una familia de cinco, no tenemos para lavar la fruta ni cocinar, todos los días gastamos dos o más bidones”, explicó.

La alternativa que encontró fue esperar despierto a la madrugada a que retorne el suministro, cuando puede “cargar el tanque a cuenta gota”, pero por el momento todo es gasto, “ya quemé una bomba”, sentenció.

La larga espera

Esperar, eso es lo que hacen los vecinos durante semanas e incluso meses.

Ese es el caso de un residente de Villa Castells, el llegó al barrio en el año 2007 y “nunca hubo un verano en el que no tuviéramos problemas con el agua”, aseguró. Pero a diferencia de otras oportunidades esta vez “directamente no sale nada. Yo tengo cisterna, sino no podría seguir”, sostuvo y confirmó que en el mes de enero junto a otros habitantes de la zona de 10 bis entre 505 y 506 presentaron un amparo ante la justicia pero aún no obtuvieron ninguna respuesta.

La problemática no distingue zona en 76 y 125, en barrio Villa Progreso, “hace un mes que estamos sin agua” indicó Victor.

Al quejarse en ABSA obtuvo una respuesta que a este momento parece estandarizada: “Nos dijeron que están haciendo obras, pero ya pasó como un mes”. Ante esto, algunas de las personas del barrio fueron a presentar su queja al municipio pero tampoco tuvieron suerte. Mientras siguen las obras ellos deben continuar con su vida cotidiana sin ninguna solución, ni siquiera provisoria, por lo que Victor expresó “yo compro bidones de agua, nadie nos ofreció nada”.

En Los Hornos, en 62 entre 141 y 142 “hace cuatro meses que las canillas están secas” dijo Marcos, “ni una gota, no tenemos agua para nada, los vecinos ya no saben que más hacer”, se lamentó y reconoció que no es algo nuevo ya que “en el año 2012 gané un juicio a la compañía, en aquella oportunidad conectaron un caño y mejoró”.

Se pueden llenar páginas completas con historias similares. Por ejemplo en un edificio de 58 entre 5 y 6 desde mediados de febrero que están sin agua, y la preocupación crece porque “viven niños y gente mayor”, relató Hernán, una de las personas que vive en el lugar. Pero la particularidad allí es que conocen cual fue el hecho que causó este problema. Según describió todo comenzó el “15 de febrero cuando la gente de Edelap abrió toda la vereda para reparar un problema, después de días sin agua nos dimos cuenta que rompieron un caño de ABSA, se fueron sin decirnos nada y nos dejaron sin una gota de agua en nuestros departamentos”. Hicieron los reclamos pertinentes ante ambas empresas, pero -como en todos los casos- están a la espera.

Asambleas, amparos y canillas secas

Ante esta situación, tal como lo contó este medio en otras oportunidades, desde la Asamblea Vecinal de Tolosa comenzaron a juntar firmas para que se declare en La Plata la emergencia hídrica, petición que fue acompañada por muchos usuarios y rápidamente llegó a otras zonas de la ciudad. En un encuentro que encabezaron los referentes de la Asamblea, participaron vecinos de Ringuelet, Gonnet y La Granja, todos tienen el mismo problema. “No se aguanta más, no puede ser que los barrios estén sin agua, estamos en 2023 y parece que estamos en la época de colonia, esperando a que venga el aguatero. Realmente esto es una vergüenza”, aseveró Eduardo referente de los vecinos de Tolosa.

El próximo paso es presentar un amparo en conjunto ante la Justicia, pero para eso deben cumplir con ciertos pasos admninistrativos antes. Por eso tienen todas su fichas puestas en una posible reunión con representantes de la empresa con la mediación de la Defensoría del Pueblo, pero aún no fue convocada.

Lo que no esperan son las facturas que llegan a los usuarios afectados: “nosotros seguimos pagando a pesar de que encima ahora tienen la caradurez de venir con aumento, no nos cumplen el servicio y viene más caro, es realmente vergonzoso” cerró Eduardo.

“El medidor no corre porque no tengo agua y hace más de dos meses pago $2.570”

“Atravesamos una sequía histórica y altas temperaturas. El servicio está exigido”, dice ABSA