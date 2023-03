Una foto y la nimiedad de la política surcada por la grieta

La nimiedad de la política argentina no deja de asombrar. Se ha abierto un debate entre dirigentes y, con especial vehemencia, en las redes sociales, por una foto. La de Mauricio Macri, Lionel Messi, su esposa Antonela Roccuzzo, Emiliano “Dibu” Martínez y la pareja de éste, Mandinha. Fue en las bambalinas de la ceremonia de los premios “The Best”, donde los dos jugadores campeones del mundo alzaron sus respectivos premios: mejor jugador, mejor arquero. El expresidente argentino concurrió en su calidad de actual titular de la Fundación FIFA, la organizadora del evento.

Macri se mueve en esos ámbitos futbolísticos internacionales a sus anchas. Es un hombre del fútbol. Es amigote de astros internacionales, leyendas de ese deporte. Se cruzó con sus compatriotas luego de la entrega, alguien sacó la foto. Una instantánea que, por cierto, sólo es posible si Messi da el visto bueno. Al rato, la imagen estuvo colgada en las redes del expresidente. Y al toque una legión de militantes kirchneristas empezó a derramar lágrimas virtuales porque Leo sonrió con Macri en París, pero se había negado a subir al balcón de la Casa Rosada en el caótico festejo callejero argentino luego del triunfo en Qatar. Para varios de esos pensadores de Twitter, casi que el Mundial ahora no tiene más valor.

Esa lógica binaria tan afín a los extremos ideológicos sentenció que Messi y Dibu son “macristas”. El primero se fue del país a los 12 años; el segundo a los 17. Es claro que Macri, que no tiene un pelo de tonto, subió la foto para mostrarle al argentino promedio que “con él si y con el albertismo/kirchnerismo no”. Pura búsqueda de rédito político. Un “ombliguismo” del expresidente tan naíf como que del otro lado de la grieta piensen seriamente que eso puede jugarles en contra en las elecciones.

Saquemos a “Dibu” que, más allá de su rol decisivo en el Mundial, está varios escalones más abajo que Messi en término de historia futbolística. ¿Realmente alguien piensa en serio que una foto de Macri y Leo pueda beneficiar en términos electorales al expresidente o a su espacio? O sea, ¿ese hombre que no puede alimentar a su familia porque no le alcanza la plata a pesar de que tiene dos trabajos va a votar al macrismo en octubre por la foto que consiguió Mauricio con el astro o porque siente que ya no tiene salida para su vida debido a que el desastre económico lo agobia?

Se descuenta que las 5 millones de personas que abarrotaron las calles porteñas luego de la final del Mundial fueron a festejar sin banderías políticas, un desahogo después de 36 años de frustraciones luego de México 86. ¿Los simpatizantes kirchneristas que se movilizaron ese día de calor agobiante ya no van a hinchar más por Messi por la foto de ocasión de hace dos días?

Cuando la Selección se negó a ir a la Rosada en aquel diciembre no lo hizo para rechazar al gobierno de turno por cuestiones ideológicas. Decidieron no ser usados por la política como grupo. En los recientes premios The Best, en todo caso, Messi no actuó como líder de ese equipo sino a título personal. Además, es Messi. Una de las dos o tres personas más conocidas del mundo. Si quiere se saca una foto con Satanás y vaya uno a juzgarlo.

Quien escribe esta nota es de la generación de Maradona. Lo vimos campeón en México cuando éramos adolescentes. Estuvimos en esa rara movilización de estudiantes secundarios, multitudinaria y espontánea, que invadió las calles de La Plata el lunes posterior a la final con Alemania en el 86. En 1990 fuimos a Plaza de Mayo a vivar a los subcampeones del Mundo con el agrio sabor del penal mal cobrado, el consuelo de que eramos triunfadores morales. Nunca pensamos en ver a alguien tan grande como Diego, que nos generara esa visceralidad.

Ahora nos hemos rendido ante Messi, ese fenómeno al que durante 15 años le exigimos que enamorara, que “ganara algo” con la Selección, que se hiciera el jefe de la celeste y blanca. Injustamente, que “maradoniara” un poco. A sus 35, Leo ahora es leyenda en plena actividad.

Probablemente, nunca un jugador de fútbol ganó tanto en su carrera. La bata negra que le puso a Lionel el emir de Qatar cuando le entregaron el hermoso trofeo mundialista, el besht reservado a la realeza y las celebridades, no hizo más que resumir con un símbolo qatarí el mensaje que Messi transmitía al mundo en ese momento: es el indiscutido rey de fútbol de su generación.

El Messi que abrazó como a una hermana o una madre a la cocinera de la Selección en pleno festejo mundialista después de la entrega de premios, ilustra al Messi persona. Denota su esencia. En definitiva, tal vez lo más importante de ese hombre que sigue viniendo todos los años a festejar la Navidad en su Rosario natal.

Una foto con uno de los cultores de la grieta sacada fuera de la Argentina no debería borrar eso. Y el macrismo tendría que tener el suficiente decoro como para no atreverse a manchar al símbolo.