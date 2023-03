Designan a socialista en la Oficina Anticorrupción

El presidente, Alberto Fernández, designó al frente de la Oficina Anticorrupción a la abogada Verónica Gómez, quien se desempeñaba como asesora de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y fue presidenta del bloque socialista de la Legislatura porteña, según se informó oficialmente.

El organismo se ocupa formalmente “de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia” -en los hechos, investiga a los funcionarios públicos-, no tenía conducción desde enero después de que la renuncia del kirchnerista Crous fuera aceptada por Alberto Fernández y luego de tres años e n los que el ex fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) -tuvo en aquel entonces una activa participación en el caso por la desaparición de Santiago Maldonado, hasta que fue apartado- buscara correr al organismo de algunos de los procesos judiciales más sensibles para la ex presidenta en los que había presentado durante la anterior gestión.