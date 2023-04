Internaron de urgencia a Zulma Lobato y preocupa su salud

Preocupante. Zulma Lobato vivió un mal momento el domingo de Pascuas. Quedó internada y ahora inquieta su estado de salud. Así, según trascendió en las últimas horas, la cantante comenzó a sentirse mal el domingo y debió ser atendida de urgencia en un hospital.

¿Qué pasó? La reconocida personalidad de nuestra televisión fue trasladada el domingo 9 de abril en ambulancia al hospital de Vicente López, debido a un fuerte dolor abdominal que sintió en su casa después de haber asistido a una misa. Por otra parte, su mánager Lautaro Reyes adelantó que los médicos le realizaron una tomografía computada con contraste en el hospital y una ecografía abdominal para determinar la causa del dolor: “Sintió un muy fuerte dolor abdominal. También le hicieron una ecografía abdominal y le suministraron calmantes”, contó su mánager marplatense, al tiempo que también remarcó que ahora “se encuentra en observación, a la espera de los resultados de dichos estudios”, los cuales permitan determinar su diagnóstico y tratamiento a seguir.

Vale recordar que, meses atrás, Zulma Lobato apareció en la televisión para hacerle un contundente pedido a L-Gante Keloke. “Quiero hacer la canción Hasta Tinelli y el Maipo no paro en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, sostuvo la mediática. “Estoy abierta a cualquier propuesta suya. Es muy conocido y gana muy bien, le pagan millones”, agregó una de las personalidades de Hechos y Protagonistas, el ciclo conducido por Anabella Ascar. Pero, hasta el momento no ha recibido respuestas del mencionado cumbiero.