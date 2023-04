Confirmaron la condena a perpetua al acusado de matar a Alva, la docente de La Plata

Luis Alberto Villa Báez (44) fue condenado a perpetua acusado de ser el autor del femicidio de su pareja María Luján Alva, la docente asesinada en 2019 en su casa de Villa Elvira, La Plata. La sentencia la dictó el juez Andrés Vitali.

A principio de mes, el jurado popular lo había declarado culpable, luego de que la fiscal hizo en pleno juicio una representación de la situación, al colocarse una soga alrededor del cuello y simular ser la víctima, con el fin de desacreditar la estrategia de la defensa del acusado, la cual sostenía que la mujer se ahorcó.

Durante el juicio y frente a los integrantes del jurado popular, del juez técnico del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata y del resto de las partes presentes en la sala, la fiscal Victoria Huergo se aproximó a una silla colocada debajo de una estructura de madera con una horca que había montado la defensa del acusado y colocó su cabeza para representar la escena en la que fue hallada la víctima.

La actuación de Huergo se produjo mientras hablaba un perito convocado para referirse a las lesiones detectadas en el cuerpo de la docente y a las evidencias detectadas en la escena del hecho, con las que la fiscalía no estaba de acuerdo.

A pesar de ser advertida de que "por una cuestión de seguridad" no debía ponerse la soga en el cuello y sentarse en la silla que había debajo de la horca, la representante del Ministerio Público continuó: "Perdón, estoy sentada y no se me corta la respiración, y no tengo ningún problema para hablar y no me estoy quedando con hipoxia".

El hecho sucedió el 4 de febrero de 2019 en una vivienda de la calle 79, entre 8 y 9, del barrio de Villa Elvira, donde fue hallado el cuerpo de la docente, quien vivía allí con su pareja.

El hombre declaró inicialmente ante los pesquisas que la encontró ahorcada y que intentó reanimarla mediante maniobras de RCP, aunque con el correr de la pesquisa los peritos revelaron que la escena había sido alterada y que la mujer había sido asesinada.