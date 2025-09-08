Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
El mapa electoral bonaerense dejó una señal clara en las últimas elecciones legislativas: el peronismo encontró en La Plata un bastión de crecimiento que no se replicó con la misma intensidad en el resto de la Provincia. Los números son elocuentes: en ninguna sección electoral el incremento fue tan marcado como en la Octava, donde el oficialismo sumó 54.699 votos más que en 2017 (un 46,3% de aumento) y 31.237 adicionales respecto de 2021 (22% más).
La comparación se torna aún más significativa cuando se la coloca en contexto con las demás secciones. En la Primera, el crecimiento fue importante pero más moderado, con un 11,4% respecto de 2017 y un 7,1% frente a 2021. En la Tercera, el otro polo de peso electoral del peronismo, la mejora rondó entre el 8% y el 9%. En cambio, el resto del territorio provincial mostró caídas o estancamiento: la Segunda bajó levemente, mientras que en la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima las pérdidas fueron contundentes.
Este contraste revela que La Plata no solo recuperó centralidad política en el armado provincial, sino que se convirtió en el distrito que más empujó porcentualmente la performance del peronismo. La diferencia no está únicamente en la cantidad de votos –ya que la Primera y la Tercera aportaron entre 90 mil y 130 mil votos más que en comicios previos–, sino en el salto proporcional que coloca a la Octava sección en un lugar destacado dentro del tablero bonaerense.
En este esquema, el rol de Julio Alak resultó determinante. El actual intendente y dirigente histórico del justicialismo platense logró consolidar un armado territorial que permitió revitalizar la representación del peronismo en la capital provincial, luego de años de retrocesos. Su regreso a la intendencia no solo significó un triunfo local, sino también una señal de cohesión para una sección que históricamente se mostraba fluctuante.
El crecimiento en La Plata refuerza además la idea de que el peronismo bonaerense mantiene una base sólida en sus secciones más populosas, pero necesita trabajar con urgencia en los distritos del interior donde la merma de votos fue más pronunciada. Mientras tanto, la Octava se consolida como un núcleo de proyección política: un espacio donde el peronismo no solo logró recuperar terreno, sino transformarlo en una plataforma estratégica para sostener el voto en toda la Provincia.
