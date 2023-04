Morales también cruzó la idea de Vidal de “resetear” las candidaturas del PRO

La irresuelta interna del PRO sigue condicionando el funcionamiento de Juntos por el Cambio y durante la víspera fue el precandidato presidencial del radicalismo, Gerardo Morales, el que salió a cuestionar el pedido de María Eugenia Vidal de bajar todas las candidaturas del “partido amarillo” para supuestamente consensuar una estrategia electoral que los haga llegar en forma más competitiva a las PASO del 13 de agosto próximo.

En verdad, los que primero salieron a rechazar la propuesta de la exgoberandora bonaerense fueron los ya instalados presidenciables del espacio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que esta vez coincidieron en señalar que es preferible someter la selección de las candidaturas a la opinión de la ciudadanía y no “a una mesa política o a que alguien las ordene con el dedo”.

Empero, el nuevo diferendo en el PRO volvió a generar malestar entre los referentes de la coalición opositora, que suelen quejarse de que el “desorden” del partido fundado por Mauricio Macri condiciona el devenir de JxC y, de hecho, viene postergando la reunión de su Mesa Nacional.

Es en este contexto que el gobernador Morales hizo ayer referencia al pedido de Vidal de replantear las candidaturas de su espacio pero, sorpresivamente, se preguntó si detrás de ese reclamo no se encontraba el expresidente. “Llama la atención la propuesta de Vidal, pero es una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido. Hay mucho ruido en ese espacio, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo. Salvo que se haya arrepentido Macri (de no competir en 2023)”, opinó, dejando para lo último su suspicaz presunción.

En el equipo de Bullrich, en tanto, se mostraron sorprendidos por el planteo de la exgobernadora al que calificaron como “confuso y del que no había avisado ni siquiera a sus colaboradores”. Polémicas al margen, la propuesta no fue aceptada y sólo provocó “ruido político”.

Durante el anochecer hubo un gesto de distensión en el “partido amarillo”: Larreta y Vidal se reunieron a solas para “limar asperezas” en un conocido hotel de Bariloche, donde ambos disertaron en un foro empresario. Fue el primer encuentro luego que la exmandataria bonaerense saliera a cruzar la decisión del alcalde porteño de convocar a elecciones concurrentes en CABA, al hacerse eco de la postura crítica de Macri sobre el tema.

Lo cierto es que durante la ronda de disertaciones en el citado evento patagónico, Bullrich volvió a diferenciarse de Larreta al asegurar que en caso de asumir la presidencia, “el discurso que va a regir es el del orden”.

Pero también pareció intentar llevar tranquilidad hacia los líderes de JxC cuando descartó sumarse a una eventual primaria con Javier Milei, tal como la había invitado el dirigente libertario. “Soy de JxC”, alegó, sin más explicaciones.

En el entorno de la exdiputada aducen que pese a las coincidencias en algunos temas con el histriónico economista está decidida a enfundarse como la postulante presidencial de la coalición opositora, por lo que sigue en conversaciones cotidianas con referentes de la UCR, por caso.

Pese a las suspicacias que generan los guiños de la propia Bullrich y Macri hacia Milei, estas declaraciones llevaron algo de tranquilidad a los socios del armado opositor.

Fue así que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, agradeció ayer a la exministra de Seguridad, a Gerardo Morales y a Larreta al considerar que “como candidatos a presidente reafirman y convalidan su pertenencia” a JxC. No pareció ingenuo el “ninguneo” a Vidal, que aún se ubica en la grilla de presidenciables del PRO.