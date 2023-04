VIDEO. Santiago Maratea presentó la organización de la colecta para ayudar a Independiente

El infuencer Santiago Maratea se hizo presente este mediodía en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, para dar inicio con la colecta que llevará a cabo para ayudar a Independiente, que no atraviesa una fuerte crisis económica.

En una de sus declaraciones, el hincha del "Rojo" afirmó: "Es una colecta muy desafiante para mi. Soy amigo de Juan Marconi desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos".

A su vez, en referencia a donde va ir el dinero juntado, aseguró: "La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares".

Siguiendo en esta misma línea, Maratea confirmó la creación de un fideicomiso para poder depositar la plata y señaló que "es de los hinchas de Independiente". "Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares", manifestó.

Por último, advirtió: "Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club", afirmó el influencer.