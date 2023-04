El Presidente sugirió que iría a una PASO contra Cristina Kirchner

La interna de la coalición oficial no para y todo parece decantar en las PASO. Anoche, el presidente Alberto Fernández pidió que no lo apuren para que se “baje” de la reelección. “Yo quiero ganar la elección”, explicó. Y añadió: “Con el mejor candidato o candidata que tengamos”, precisó. “Si creyera que la bendición de Cristina hace ganar una elección, no haría nada”, manifestó. “Cuando lo acompañé a Randazzo era ir a una PASO. De hecho no rompimos nada, fuimos por el PJ”, indicó.

“El problema no es si yo quiero que Cristina Kirchner conduzca o no conduzca, yo quiero que Cristina conduzca por decisión popular, y yo quiero conducir si la gente así lo dice”, explicó y recordó que si bien él fue designado por su actual vicepresidenta aquella decisión le hizo “mucho ruido”.

Y sobre la frase de que buscaría terminar con 20 años de kirchnerismo, la negó: “No está en mis planes porque yo soy kirchnerista”.

¿nueva estrategia?

Mientras, el kirchnerismo buscaría la manera de que el Presidente desista de competir en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si la semana pasada, cuando Mauricio Macri anunció su decisión de no competir este año en las urnas, salieron directamente a reclamarle que imitara ese gesto y se bajara, ahora el sector que encabeza Cristina Kirchner ensayaría una nueva estrategia para limar las aspiraciones del jefe de Estado por la reelección: si Alberto quiere ir a una PASO, habrá PASO, pero en todos los tramos de la boleta. Es decir que el “albertismo” debería tener sus propios postulantes para gobernador, legisladores e intendentes, según trascendió.

“El Frente de Todos está siguiendo la estrategia electoral propuesta por el presidente Alberto Fernández”, se excusó el fin de semana el ministro del Interior de la Nación y eventual candidato a la presidencia por el kirchnerismo, Eduardo “Wado” de Pedro. Y recordó que el Presidente, en su rol de titular del Partido Justicialista, dispuso que “haya una PASO para definir candidaturas”. Esa situación, explicó, obligaría al oficialismo a ir a las primarias “con dos fórmulas”.

Lo que De Pedro obvió señalar fueron los esfuerzos que desde La Cámpora se hacen para que Fernández renuncie a la búsqueda de un segundo mandato, llevando al oficialismo a ir a una PASO que no esperaba, recostado en la idea de que fuera Cristina Kirchner la que definiera las candidaturas.

Tampoco contó el ministro del Interior que si el mandatario insiste con las internas en el Frente de Todos, debería tener candidatos “puros” para competir en todas las categorías.

“Si hay una PASO en el Frente de Todos, debería ser en todas las categorías”, sumó, según el diario Perfil, un kirchnerista que fatiga a diario la provincia de Buenos Aires, capital de la estrategia electoral en ciernes.

“Es raro que Alberto diga que quiere terminar con el kirchnerismo y al mismo tiempo quiera llevar en su boleta a candidatos kirchneristas”, cuestionaron en el Frente de Todos. Y ejemplificaron que ni siquiera Axel Kicillof iría “colgado” de Alberto Fernández ni del candidato que el mandatario proponga en las primarias, según la versión periodística.

La entrevista por Youtube

Mientras, Alberto Fernández afirmó que la Argentina es “un país independiente y tiene derecho a vincularse con quien crea conveniente” para sus intereses y aclaró que su “enemigo no es ninguno de los compañeros que están en el Frente de Todos” sino que “su adversario es el macrismo, es la derecha recalcitrante”.

Además, aseveró que el Frente de Todos tiene “preocupación por los sectores más débiles de la sociedad. Cristina (Kirchner) decía que la política es representación de intereses y nosotros representamos a la clase media y a los sectores empobrecidos de la Argentina, no queremos representar al mundo financiero, a los bancos, al poder fáctico de la Argentina”.

“No está en mis planes terminar con el kirchnerismo porque yo soy kirchnerista”

“La única aspiración que tengo es que gane el Frente de Todos. Quiero que elijamos al que pueda hacernos ganar. Creo que hay actores que pueden aparecer en el escenario y ser candidatos”, expresó el Presidente en declaraciones al canal de YouTube “El método Rebord”.

Asimismo, aseguró que ve “al peronismo competitivo” de cara a las elecciones y pidió que “escuchen las cosas que dicen nuestros adversarios”.

Y criticó a los precandidatos presidenciales y líderes de otros partidos que “hablan con un gran desapego de los sectores más humildes de Argentina, con mucha desaprensión de los sectores medios”.

También sostuvo que la oposición “durante años intentó que yo ‘entregue’ a Cristina, pero no me conocen, porque eso jamás lo haría, porque no lo merece Cristina”.

Y marcó, sobre la causa denominada Vialidad: “Lo que más me preocupa es la condena sobre una inocente. Es condenada con un relato judicial que no se condice con la realidad de lo que hizo. Terminamos hablando de la proscripción y no de su inocencia. Mi rechazo es a la condena, porque es inocente”.