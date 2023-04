La Plata, al ritmo del Jueves Santo: comercios abiertos y servicios públicos a media máquina

Debido al Jueves Santo, día "no laborable", en La Plata no funcionaban hoy las oficinas administrativas públicas ni tampoco había actividad bancaria. No obstante, los platenses aprovechaban la jornada para realizar compras en los principales paseos comerciales, en donde los locales abrieron sus puertas al público. Además, como para tener en cuenta, también habrá atención en los comercios platenses durante el día de mañana, "Viernes Santo".

De esta forma, los locales de la calle 8 y las arterias paralelas de calle 47 a 54, como también en calle 12 y alrededores y las adyacencias de la 51 y la diagonal 80, tenían durante esta jornada, al igual que lo harán mañana, sus vidrieras exhibidas y atenderán con normalidad.

A su vez, saliendo del Centro, se informó que también funcionaba con normalidad el comercio en los centros comerciales de City Bell, Los Hornos y en la zona oeste, como en el caso de Lisandro Olmos.

Al ser "día no laborable", hoy el empleador puede elegir si sus empleados trabajan o no, salvo los “bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

En ese marco es que el calendario de feriados bancarios incluye ambas fechas por lo que hoy no hay atención al público en las dependencias, ni tampoco mañana.

En tanto, autoridades locales informaron que hoy la recolección de residuos funcionará de modo normal (bolsa negra, verde, no habituales y barrido).

A su vez no se recomienda sacar los desperdicios a la calle porque el sector se sumará al feriado del viernes.

En materia vial, no se implementa hoy el Estacionamiento Medido, en tanto que el transporte funciona con cronograma de feriado hoy y mañana.

En otro orden, desde el área de Convivencia y Control Ciudadano no se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir, aunque todos los días se llevarán adelante inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad.

También, la línea de Atención al Público 147, que funciona las 24 horas los 365 días del año, atenderá denuncias vecinales; mientras que todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento con controles permanentes en los distintos barrios del Partido.