Mauricio Macri: "Desdoblar las elecciones sería ir en contra de los vecinos"

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló este mediodía sobre las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y a su vez, hizo referencia a la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que analiza habilitar una elección concurrente en CABA para desdoblar los comicios y de esta manera preservar su acuerdo con la UCR.

Con respecto a este tema, Macri afirmó: "No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”.

En esta misma línea, el ex mandatario remarcó: "No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente. No hay que cambiar las reglas pensando que de esa manera se va a manipular el voto de los porteños".

Por último, volvió a apuntar respecto al desdoblamiento en los comicios que querían aplicar a través de la decisión de Larreta: “La mayoría del PRO está en desacuerdo. No creo que Horacio tome esa decisión porque es ir en contra de lo que hemos trabajado estos años”.

Las elecciones concurrentes implicarían a los porteños votar el mismo día que las PASO para las categorías presidente y diputados nacionales, pero con un sistema de votación distinto.

Según este esquema, los electores podrían sufragar en la misma jornada para presidente y legisladores nacionales con la llamada boleta sábana tradicional, mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.