VIDEO. Claudio Pérez Irigoyen: "El radicalismo en la Provincia tiene mucho para dar"

El precandidato a intendente de La Plata por el radicalismo, Claudio Pérez Irigoyen, brindó un extenso reportaje en EL DIA.

Dejó varias definiciones de cara al año electoral: "Yo estaba convencido en el 2015 que era la oportunidad del radicalismo, lamentablemente no fue correspondido con la realidad porque el radicalismo entre dos candidatos había sacado 60.000 votos. Estamos hablando de que en ese momento hubo una PASO. Claro, estaba Panela, Sergio Panela, radical. Sí, yo participé con un... ¿Sabes qué? Me entrevistaste una sola vez que tuvimos una charla y yo te decía por qué participaba y yo veía que en un periodo corto de tiempo las expectativas de la sociedad de cambiar eran muy grandes. Y bueno, había una muy buena oportunidad de gestionar la ciudad que siempre me interesó mucho porque yo la veo como una ciudad que puede ser potencialmente mucho más moderna y más importante de lo que es porque la siento claramente que tiene un poder terrible la sociedad platense porque tiene una de las universidades más grandes de la Argentina con un potencial de recurso humano terrible, de avance científico, tiene 6.000 investigadores que producen cosas, alimentos, autos eléctricos, transporte eléctrico, están extendiendo el tren. Yo veía que una asociación con la universidad, aún la tecnológica, aporta muchísimas cosas a la ciudad de La Plata, incluso la universidad católica que un observatorio sobre la pobreza también nos da un montón de información.

Sobre por qué irá internas en JXC y un posible tercer mandato de Garro, fue al hueso: "Todas las terceras veces en La Plata no fueron exitosas que la ciudad necesitaba en todas las gestiones que hubo. La última que fue dos veces fue la de Pinto, que fue una muy buena gestión también, pero estuvo con los problemas de la hiperinflación. Y a mí me parece que La Plata tiene que aprender a generar dirigentes que gestionen y que tengan que acostumbrarse a la alternancia. ¿Viste esta discusión que hay ahora de la política? ¿La alternancia sí, la alternancia no? Bueno, que la tenemos en Bogotá en dos provincias, pero además en Tucumán y en San Juan, fue la semana pasada. Las provincias tienen una historia más políticamente de estabilidad del mismo partido. Alguna vez habrá que revisarlo, eso yo creo que los partidos políticos tienen que modernizarse. Pero bueno, es un problema. Pero para La Plata sí es importante".