Operan a Mirtha: por precaución, aunque dice que no le duele nada

Hoy se opera Mirtha Legrand: a la diva de 96 años le realizarán una operación cardíaca pero, vital como siempre, horas antes de la operación fue a ver “Toc Toc” al teatro porteño.

“Ella hace una vida normal. Tiene almuerzos, tiene cenas de gala, tiene visitas a la embajada (de Francia) y al teatro. Sigue yendo a ver a la cosmetóloga, a la peluquera, a la maquilladora. Hace una vida absolutamente normal, no cambió nada eso”, contaron desde su entorno, e incluso revelaron que ayer planeaba hacer su clásico té de las 5 de la tarde, “con todos sus amigos. Son entre 12 y 16 personas las invitadas a su casa. Es un té que empieza a la tarde y sigue con cena hasta las 10 de la noche. Es el ritual de todos los domingos y se sigue respetando”.

La diva enfrentó el sábado en su salida teatral los micrófonos, y contó que se toma la operación “muy bien, con buen humor, no me duele nada, perfecta. Fueron mis médicos que me recomendaron... Puedo no hacerla, pero para seguridad lo hago”.

A Mirtha le colocarán un marcapasos “de última generación”, según contó ella, a fin de regular su ritmo cardíaco. La intervención será en el Sanatorio Mater Dei, de la ciudad de Buenos Aires.

Desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) son dispositivos implantables y programables que se utilizan para ayudar a controlar los latidos del corazón, y son de “uso habitual en la práctica cardiológica actual”.

“Generalmente se indica un marcapasos -luego de un análisis clínico exhaustivo- para regular el ritmo cuando éste es insuficiente para desarrollar una vida normal, situación que suele manifestarse con síntomas como mareos, fatiga, desmayos o falta de aire, entre otros. El marcapasos funciona detectando la actividad eléctrica del corazón y emitiendo impulsos eléctricos”, sostuvo el Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo especialista en arritmias, ex director del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología.