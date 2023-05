Escándalo: ex capellán militar bonaerense tildó de "afeminados y gay" al arzobispo de La Plata y al nuevo obispo porteño

Un verdadero escándalo desató la filtración de un audio en el que un ex capellán militar bonaerense dispara duras y discriminatorias críticas contra el nuevo obispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, quien fuera recientemente designado por el Papa Francisco, y también contra el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández. A ambos los trata de "afeminados y gay", entre otras cuestiones.

Se trata de Rodrigo Vázquez, quien en una conversación de WhatsApp, que habría enviado a un grupo de amigos y colegas, lamenta que el cura villero García Cuerva sea “peronista”, y “kirchnerista, recontrafrancisquista”. Pero además lo tilda de “gay” y "afeminado", en una acusación en la que también menciona al actual arzobispo platense.

El excapellán, que le atribuyó además al nuevo arzobispo de CABA apoyar “al LGBT ” y al “terrorismo”, y se encomendó al Señor y su providencia por el futuro de la Iglesia, tuvo que salir a dar explicaciones pero el audio ya se había viralizado. Lo hizo a través de otro audio9 de WhatsApp en el que expresa: "Manifiesto que mis dichos son mendaces, no se corresponden con la realidad. Solamente fue un comentario sin sentido, solicito a todos el perdón. Me arrepiento de todo el contenido del audio que hizo circular. Además quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de las personas de orientación gay, para nada, no es una actitud de Cristo. Quiero decirlo claramente, pedir disculpas si alguno se sintió herido y a todos los que haya podido escandalizar. Desde ya pido el perdón y la bendición del Señor y su misericordia".

¿Quién es Rodrigo Vázquez?

Rodrigo Vázquez, quien habla en el audio, es sacerdote de la diócesis de San Nicolás, que se extiende desde la localidad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario. Según publica el sitio Página 12, cursó en el seminario de la Diócesis de San Isidro, pero lo echaron y se fue al Seminario Castrense, donde lo ordenaron como sacerdote. Además ofició de capellán militar.

"Su subjetividad se referencia sin dudas en el obispado castrense, el brazo de la Iglesia que tiene como función asistir al personal católico de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad", explica la publicación, que agrega: "El mensaje de audio está dirigido a sus 'camaradas'".

En el mensaje, el sacerdote comienza diciendo: “Muy buenos días a todos, queridísimos amigos, camaradas de este grupo tan distinguido. No soy de escribir ni hablar mucho, pero participo asiduamente de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa y el Santo Rosario”. Ahí Vázquez le atribuye a García Cuerva ser “una persona gay, que apoya el LGTB, toda esa porquería”, en donde también acusa al platense Fernández, al tiempo que agrega: “Apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontrafrancisquista”.

En ese sentido segura que “es antimilitar por supuesto, amigo de las Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto que sí”, y termina diciendo que es “lo peor que puede haber sucedido así que a rezar mucho y pedirle al Señor que con su providencia nos acompañe. Que viva Cristo Rey, viva María Reina y el glorioso Patriarca San José”.

Según Página 12, en el ministerio de Defensa -de quien dependen los capellanes militares- aseguraron que Rodrigo Vázquez dejó de ser capellán militar por lo menos hace 20 años, y creen que el grupo de “camaradas” al que le manda el audio es más eclesiástico que militar, es decir, que su círculo es de curas y no tanto castrense.

Lo cierto es que Rodrigo Vázquez le habla a un sector de la Iglesia, que serían vinculados a las fuerzas armadas. Además se supo que en diciembre pasado, en un mensaje trasmitido en un sitio web de la ultraderecha católica, Vázquez denunció que "Satanás ha aumentado su poder, lo vemos en la defensa que se hace del aborto y en la promoción agresiva del transgénero y la identidad de género como una verdad no negociable, que parecería que no se puede rechazar, que todos deberíamos aceptar si deseamos participar de la sociedad, terrible ataque demoníaco". También hace 3 años presidió una conmemoración rememorando el último alzamiento carapintada de 1987.

El mensaje completo

Este es el mensaje completo del audio de WhatsApp:

"Muy buenos días a todos queridísimos amigos camaradas de este grupo tan distinguido, bueno no soy de escribir ni hablar mucho pero participo asiduamente de este grupo escuchando y rezando por cada unos de ustedes de la santa misa el santo rosario que fueron mis sacrificios diarios. Con García Cuerva fuimos compañeros de seminario el estaba 2 años más adelantado que yo pero lo conozco bastante.

El se ordenó en el año 97 yo en el 99, soy ex alumno del colegio Marín de San Isidro , después terminé como alumno externo en Devoto en seminario metropolitano viviendo en el Colegio Militar de la Nación por que después me ordenaron allí en el obispado castrense Monseñor Martina, pero lo conozco a él que fue compañero. Primero es una persona gay, apoya el LGTB y toda esa porquería, y además apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista.

Así que no se ilusionen, al contrario, es lo peor que nos pudo haber pasado, lo peor de lo peor, lo eligió para ponerlo ahí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández que ese es de La Plata, otro gay y afeminado, y además no siguen la doctrina de la iglesia de siempre están destruyendo la iglesia continuamente.

Están diciendo que es lo bueno y lo malo. También son anti militar, amigos de las Abuelas de Plaza de Mayo. No se ilusionen para nada, no recuerdo bien su pasado si tiene algo que ver con la fuerza que pusieron acá del aviador, pero si lo que le puedo asegurar que es lo peor que pudo haber sucedido. Así que a rezar mucho y bueno, a pedirle al Señor que con su providencia nos acompañe que viva Cristo Rey, María Reina, y el glorioso patriarca San José".

Repudio

Una vez que se conoció el polémico audio, referentes de organismos de derechos humanos repudiaron los dichos del excapellán Rodrigo Vázquez. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró que “lo que dijo Vázquez es indignante, una ofensa a la iglesia misma, a la verdadera Iglesia, que es la del Papa Francisco. Si el nuevo Arzobispo fuese gay, ¿cuál sería el problema? Ese tipo de discriminaciones son intolerables. ¿Y cuál es el pecado de ser amigo de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo? Resulta hasta gracioso, si no fuera tan deleznable. A propósito, no conozco a Jorge García Cuerva, pero espero tener la oportunidad de hacerlo”.

En la misma línea se expresó Graciela Lois, integrante de "Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas", quien aseguró: “Repudiamos ese tipo de discursos homofóbicos. Se trata de un ataque gratuito contra un cura que está del lado de la gente, que en principio hace lo que la iglesia debería hacer. Es evidente que Vasquez está expresando lo que un sector conservador de la Iglesia realmente piensa. Por eso, además, no creo en su arrepentimiento”.

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora sostuvo que “pese a que no conocemos todavía al nuevo arzobispo, repudiamos esas expresiones, que provienen de los sectores más reaccionarios de la iglesia. Seguimos luchando para que la iglesia de una vez por todas tenga una postura en lo religioso y lo político que no ofenda a la diversidad”.