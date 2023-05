Estudiantes quiere seguir trepando pero enfrente estará Instituto, difícil obstáculo: formaciones, hora y TV

Estudiantes quiere que su buen momento no se termine nunca, pero sabe que esta noche tendrá un duro obstáculo. Instituto, en Alta Córdoba, es un rival que le dará batalla y buscará los puntos que también necesita, para otro obsjetivo, pero necesidades al fin.

El encuentro de hoy comenzará a las 20, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por TNT Sports.

El Pincha arrastra 13 presentaciones sin derrotas, sumando los nueve compromisos por la Liga Profesional y los cuatro de la Copa Sudamericana. Esta vez quiere que ese número no sea el de la mala suerte y mucho más si pretende pelearle el torneo a River, que jugará a continuación y atendiendo a la derrota de ayer de San Lorenzo, que dejó tres puntos importante en la cancha de Barracas Central, precisamente el próximo rival albirrojo en el torneo, justo antes de la “final” contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

El elenco cordobés viene de una nueva derrota de visitante, ante San Lorenzo (2-0), y no encuentra regularidad en el certamen, mientras que el Pincha -tal como sde informó- suma nueve juegos sin derrotas en la LPF, y cuatro partidos invicto en la Copa Sudamericana, competencia en la que llega de golear el jueves por la noche a Tacuary en Paraguay (4-0).

Ese andar regular del equipo de Eduardo Domínguez le permite ubicarse en la cuarta colocación del torneo local con 31 puntos, debajo de Talleres, y mantiene intactas las chances de avanzar en la Sudamericana.

La realidad de la Gloria indica 20 puntos en la zona media de la tabla de posiciones, sin dejar de prestar atención a la tabla de los promedios, en la que registra 1,176, por el momento fuera de la zona de descenso.

Instituto tendrá dos variantes obligadas debido a las suspensiones del arquero Jorge Carranza -expulsado ante San Lorenzo- y del defensor Fernando Alarcón, que llegó a las cinco tarjetas amarillas. Sus reemplazantes serán Manuel Roffo y Joaquín Varela.

El equipo, que lograra su ascenso para esta temporada, comenzó con buen suceso pero se fue desinflando en las últimas jornadas, precisamente cuando le tocó salir de su cancha. Como local sigue siendo un equipo muy duro y por eso tratará de hacer valer esa condición ante el Pincha.

El equipo no fue confirmado pero tendría al menos dos cambios al que ganó en Asunción

Es una incógnita saber qué decidirá Domínguez respecto a la formación de Estudiantes, ya que podría darle descanso a algunos de sus futbolistas titulares, teniendo en cuenta que volverá a jugar el viernes ante Barracas Central y el miércoles 7 de junio disputará un juego clave ante Bragantino para decidir el primer puesto del Grupo C de la Sudamericana.

En principio se anuncian los regresos de Luciano Lollo y Benjamín Rollheiser, que no pudieron estar presentes en el partido jugado en Paraguay, el primero por un cuadro gripal y el otro por no sentirse recuperado de una sobrecarga en su cuádriceps derecho. En principio ambos podrían ser de la partida aunque el equipo todavía no fue confirmado ni siquiera a los jugadores.

Además existe la chance que descanse alguno de los laterales, ya que vienen con una acumulación de partidos. Ante Tacuary no bien el equipo se puso 2-0 arriba ingresaron Eros Mancuso y Emmanuel Mas por Leonardo Godoy y Gastón Benedetti, que vienen jugando todos los partidos.

Para este partido, como dato para tener en cuenta, viajaron Agustín Palavecino (volante por derecha) y Nicolás Fernández (lateral izquierdo). ¿Será que Domínguez los quiere ir mechando para jugar próximamente?

El historial de encuentros entre la “Gloria” y el “Pincha” marca 33 enfrentamientos con 10 triunfos cordobeses, 13 victorias de Estudiantes y 10 empates