¿Lo sabías? La razón por la que este jueves 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars

Como cada 4 de mayo, este jueves se celebra el autoproclamado por los fans Día Mundial de Star Wars, festejado de diferentes maneras desde 1979.

Al principio, en los días como el de hoy, solo se trataba de un pequeño grupo de fanáticos de las películas de la Guerra de las Galaxias que tantas generaciones de fans recolectaron y luego, y con el auge de las redes sociales, la difusión comenzó a adquirir mayor popularidad hasta convertirla en una efeméride mundial.

El motivo del festejo del 4 de mayo data de 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que felicitó a Margaret Thatcher por adquirir el puesto de primera ministra del país. Cabe destacar que esa fue la fecha en la que también se estrenó la primera película de “La guerra de las galaxias”, concentrando la mayor atención y expectativa de los fans de todo el mundo.

Lo que llama la atención es que el periódico incluyó en el polémico artículo la frase “May the force be with you”, traducido al español “Que la fuerza te acompañe”, por parte de los miembros del Partido Conservador del Reino Unido, haciendo una clara alusión a la película y al cambio político que se venía.

Esas palabras fueron tomadas por los fans de Star Wars para sumar un lema y establecer un día fijo en el año en cual celebrar su pasión por la saga.

Otro dato curioso es que la fecha escrita en dicho idioma es “May the 4th” o sea 4 de Mayo para nosotros. Lo cierto es que fue tal la movida mundial desde ese entonces, que esta fecha es utilizada para celebraciones, maratones de la saga Stars Wars en todos los canales de entretenimiento, eventos (antes de la pandemia) de cosplay, convenciones, etc.