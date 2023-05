Tomás Holder rompió el silencio y habló sobre el video íntimo: "La gente me pregunta..."

En las últimas horas, Tomás Holder fue el principal protagonista en las redes sociales. El pasado miércoles comenzó a circular un vídeo íntimo del ex participante de Gran Hermano manteniendo relaciones sexuales con una mujer, quien rápidamente se identificó como Agustina "La Tana", de 31 años. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-5-4-8-10-0-filtraron-un-video-intimo-del-ex-gh-tomas-holder-y-las-redes-no-lo-perdonaron-cuales-fueron-los-mejores-memes-espectaculos).

Lo cierto es que el ex "hermanito" utilizó Instagram para salir a aclarar lo que estaba sucediendo: "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”.

Aprovechando los segundos que aún le quedaban en el video, afirmó: “A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal”.

Por último, Holder quiso pedir disculpas a su público que lo siguió tras la competencia, que termino hace apenas unos meses atrás y la cuál lo tuvo como un participante que poco le aportó al juego: "Al tener seguidores más chicos o tener gente chica que me sigue y que vea eso de mi parte, no me hace sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.

¿Qué dijo la chica del video?

Una vez que se conocieron las declaraciones de Holder, Agustina se presentó al programa "LAM", que conduce Ángel de Brito por América. Sin pelos en la lengua, comenzó a contar un poco su historia de vida, a qué se dedicaba y cómo fue el encuentro con el influencer.

"Me habló uno de los chicos con el cual también hice un video. Yo estaba en el masajista y cuando salí vi que estaba todo estallado y dije '¿Qué pasó'?". “Me sorprende la manera en la que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui”, aseguró.

Agustina se dedica a crear y a vender contenido erótico y lo promociona a través de sus redes sociales.

En su biografía de Instagram se define como “taurina hasta los cuernos” y, hasta el momento, acumula una gran cantidad de seguidores.

“Me buscó (por Holder) y le pregunté cómo había llegado a mí. Me dijo que cuando me vio en la fiesta le gusté y me encontró por un comentario mío en el Instagram de la fiesta... Que yo no lo seguía y que no lo etiqueté en la foto”, agregó al recordar cómo fue su primer contacto con el rosarino.

“¡Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente! Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes. Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón”, recalcó Agustina sobre la personalidad de Holder. Y sumó: “Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico”.