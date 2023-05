Crecen episodios de agresión contra los administradores de consorcios

La violencia ha llegado a los administradores de consorcios que han denunciado agresiones en los últimos meses. La mayoría de los conflictos se desataron por cuestiones vinculadas a la morosidad en el pago de las expensas. Las administradoras son las que más han sufrido esta situación, según contaron en la cámara que reúne al sector.

Distintas mujeres que ejercen el rol de administradoras de consorcios en distintos edificios de la ciudad realizaron denuncias por violencia de género y en algunos casos por acoso. Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata se ofrecen como instancia de contención y mediación con quienes ejercieron violencia verbal. Según destacan en la entidad, hasta el momento no han tenido casos de agresiones físicas.

Uno de los integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Administradores local comentó que “hay casos de familias que no les alcanza el dinero para pagar las expensas, entran en morosidad. Se hace el reclamo por parte del administrador ya que expensa que no se paga recae en el resto del consorcio y hay situaciones que salen de control y terminan en una agresión verbal, situaciones indeseables. Si no se llega a un acuerdo, se recomienda a las administradoras realizar la denuncia en la comisaría de la Mujer, pero siempre se tiende a solucionar el caso porque la administradora tiene que volver periódicamente al edificio o consorcio en el que trabaja porque debe atender distintas situaciones”.

Una de las administradoras, meses atrás, realizó la primera denuncia en una reunión de la cámara, luego la hizo viral en redes sociales y animó a otras colegas a dar a conocer su situación. Si bien hasta el momento no se registraron casos de extrema gravedad, desde la Cámara de Administradores buscan evitar que eso ocurra y viabilizar distintas situaciones para encontrar una solución en el menor tiempo posible.

UN TEMA NACIONAL

Al indagar con otras cámaras del país se conoció que en distintos puntos de Argentina se dieron situaciones similares, razón por la cual se trata de dar un tratamiento integral para solucionar tales casos.

“No solo se da en mujeres, también se da en hombres. Es violencia generalizada. En el caso de las mujeres no sólo se da en una asamblea o una situación puntual. En algunos casos les hacen llamadas telefónicas intimidantes o persecuciones hasta la casa. Los varones las resolvemos de otro modo”, explicó uno de los directivos de la Cámara.

Desde la entidad también remarcaron que se “trata de bajar los decibeles del conflicto, interceder para bajar los ánimos y si persiste la situación le pedimos a la administradora afectada que recurra a la Justicia, cuyo primer paso es denunciar en la Comisaría de la Mujer”.