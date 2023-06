Patricia Bullrich: la relación con Macri, la mirada sobre Cristina Kirchner y la "disputa" con Larreta

La precandidata a presidenta Patricia Bullrich, habló sin pelos en la lengua en una entrevista brinda a Infobae, donde remarcó "la buena relación" que tiene con el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y también aseguró que si alguien la quisiera manejar como un títere, "no la conoce". Habló de Cristina Kirchner e hizo referencia a la "disputa" con Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO.

Entre tantas consultas, aseguró: "Tenemos una buena relación (en referencia a Mauricio Macri). Quizás profundizamos la relación cuando, de golpe, este año me invitó a su casa en el Sur y fuimos con mi marido, nos quedamos a dormir y estuvimos desayunando, almorzando, caminando. Pero la relación fundamentalmente es una relación de debate y de discusión. No es que yo voy todos los fines de semana a almorzar a su casa".

A su vez, agregó: "Él más bien tiene sus amigos, que son como sus amigos del colegio, sus amigos del deporte. Pero tengo una buena relación, muy buena. También con Juliana, y también Guille, mi marido, pegó onda con Juliana (onda en el buen sentido, sino Mauricio me mata), pero pegó onda. Y la verdad es que me llevo bien con él".

Por otra parte, se la consultó a que si finalmente Bullrich llega a tomar la presidencia, esta relación podría cambiar. Sin vueltas, se pronunció: "Si alguien piensa que a mí me pueden manejar como un títere, alguien... pero no solamente Mauricio, cualquier persona, no me conoce. Lo he demostrado a lo largo de mi vida. No sé de dónde salí, si es el origen prusiano, una mezcla de origen prusiano y vasco, prusiano digo alemán, porque mi apellido es alemán. A mí no me maneja absolutamente nadie".

Ante este último punto, sumó: "La Presidencia es única y es de una persona y las decisiones importantes las tenés que tomar en soledad. Sé que voy a tener un ex presidente con quien poder hablar, intercambiar cosas, pero las decisiones son absolutamente personales".

Bullrich respondió varias consultas y entre ellas, una que fue muy espera: su mirada sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Cristina ha sabido mantener un liderazgo sobre su fuerza política, que hoy está achicado pero que lo ha mantenido. Creo que desde una perspectiva, que no es la perspectiva correcta, porque es de alguna manera la talibanización de la gente. La gente toma una mirada casi religiosa y creo que eso no es bueno en democracia. Los liderazgos tienen que ser más racionales, pueden ser emocionales pero no con una emocionalidad que te anule el pensamiento. Y creo que ese modelo de conducción es un modelo equivocado. Ella ha logrado eso. Primero Néstor, después ella, lograron ese liderazgo. Es así que hoy, cuando vos preguntás en la fuerza política del kirchnerismo a quién votaría, el 100% de la gente te diría primero Cristina. Es decir que su liderazgo ahí es un liderazgo importante", manifestó.

En relación a la figura de Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich hizo mención a si la disputa por la presidencia, "iba a ser un mano a mano" entre ambos dentro del PRO y quien de los dos tendría mas posibilidades de ganar. "Te voy a contar un secreto. Cuando yo le fui a decir a Horacio (R.Larreta) que iba a ser candidata, me miró y me dijo `no, el candidato soy yo´. Esto fue en febrero del 2020, unos días antes del encierro. Ya después fue difícil verse por un tiempo largo. Tenía una relación más cómoda con él. Desde que yo aparecí en ese momento y empecé a tener realmente posibilidades ciertas y crecientes, esa incomodidad fue creciendo. Nosotros somos parte de una misma coalición y a la vez competimos en las primarias. Todos tenemos encuestas y la principal encuesta es la calle. Podríamos ir un día...va Horacio por una vereda, sin Fanta (risas), y yo voy por la otra. Y vemos cómo nos va", remarcó.