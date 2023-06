El 30 de junio se acerca rápidamente y con esa fecha, el final del contrato de Ivo Mammini con Gimnasia de La Plata. Muy lejos en los números que pretende la representación del jugador, la dirigencia albiazul en los últimos días hizo una propuesta que eleva el contrato actualizado que el jugador percibe (lejos que aquel primer contrato “alto” firmado a mediados de 2020) y todavía no hubo respuesta de la contraparte en la negociación.

Mammini comenzó el año con un puñado de partidos en primera desde su debut en 2020 ante Sportivo Barracas de la mano de Diego Maradona y tuvo ingresos interesantes, hasta que frente a Argentinos Juniors reemplazó a Cristian Tarragona -quien se encontraba lesionado-y convirtió un gol en La Paternal para colaborar con la victoria 4 a 2, una de las más salientes de la campaña. Y una semana después hizo el tanto del empate 1 a 1 ante Tigre en el Bosque. Hasta ahora, el delantero surgido en Vradi que dejó su marca en el 2003 tripera ha disputado 16 partidos en el año, solamente cuatro de ellos como titular. Amparado en esa buena imagen y en lo que asoma como una buena proyección del juvenil, la representación del jugador (Uriel Pérez y en el día a día, Fabio Scandizzo) pidió un número que Gimnasia no está en condiciones de afrontar, sin romper el equilibrio interno del plantel, no solamente en cuanto a juveniles con mejor presente sino incluso en cuanto a los jugadores mejor pagos del plantel.

Al respecto, el titular albiazul Mariano Cowen manifestó ayer: “Yo tengo confianza en que Mammini se quede, pero el límite es este, porque generaríamos un problema donde no lo hay. Todo tiene un contexto y hay que mantenerse en algunas cuestiones. Creo que Ivo se va a quedar, es un engranaje importante, es muy buen pibe. Veo que en las redes sociales a veces le caen a él y es muy duro. Hay que esperar”. Todavía la respuesta de los representantes del jugador no ha llegado.

Respecto de la situación planteada, Cowen explicó el paso a paso de la negociación desde que asumieron la conducción del club a fines del año pasado. “Nosotros venimos negociando desde que asumimos en diciembre. Creemos que los tiempos ya están. Hicimos una oferta muy buena y estamos esperando la respuesta de la representación del jugador y de su entorno. La última oferta que hicimos es la máxima que podemos hacer y creemos que es lo que corresponde”, señaló el presidente mens sana.

Cowen: “La oferta es muy buena. Es el límite porque es la máxima que podemos hacer”

Consultado acerca de si ve lejos la posible continuidad del centrodelantero, Cowen expresó que no lo ve “ni lejos ni cerca, estamos esperando la respuesta. Una vez que contesten veremos si estamos tan lejos. Hay diferencias entre las partes, pero entre lo que el jugador cobraba y lo ofrecido por el club también hay una diferencia significativa. Es un número importante para lo que paga Gimnasia, para lo que es el club y para lo que queremos que sea Gimnasia. No queremos volver a ser el club que criticamos, con un modelo de gestión que no nos cerraba”, manifestó el presidente de la institución, defendiendo lo que entiende que es una oferta acorde que no compromete a futuro los números del club.

Lo concreto es que tras los partidos ante Central Córdoba y Universitario terminará la ligazón entre Mammini y Gimnasia. En más de una ocasión Mammini manifestó su intención de continuar en el club. “Lo que más quiero es quedarme acá” dijo el delantero. Ahora la respuesta es de su representación y ahí se verá si hay margen todavía para acercar las posiciones.

TARRAGONA, DE BLASIS Y CASTRO, LOS OTROS NOMBRES EN AGENDA

Mientras Cristian Tarragona, con contrato hasta el 31 de diciembre pero con una cláusula relativamente baja (U$S 300 mil), tendrá chances de salida en este receso y en calle 4 lo saben, la dirigencia comenzará a diagramar el futuro mercado de pases junto al entrenador Sebastián Romero, con un ítem particular en la ofensiva del equipo.

“Yo soy dirigente y Chirola es técnico. Las elecciones de puestos a cubrir y jugadores a venir son del cuerpo técnico”, expresó Mariano Cowen, quien de todos modos reconoció que “Pablo De Blasis, al igual que el Pata Castro, son personas que conocen la realidad del club y vamos a hablar con ellos, porque más allá de que la evaluación hoy no sea la misma de enero pasado, algunos puestos vamos a reforzar”.

Con la venta de Tomás Muro y las salidas de Tomás Fernández (Atlanta) y Nicolás Contín (Sport Boys de Perú), el mercado de pases está virtualmente abierto. Seguramente habrá otras salidas del club, que necesita vender a otro jugador para tomar aire económico en el segundo semestre del año, con un presupuesto bastante atado hoy a los pagos de las deudas con Néstor Gorosito y Olimpiakos de Grecia por el pase de Franco Soldano.

“Gimnasia es un club que necesita vender y ante una buena oferta vamos a vender”, explicó Cowen, quien de todos modos manifestó que no necesariamente van a vender a algunas de las joyas del club como Ignacio Miramón, Alan Lescano o Benjamín Domínguez. “Con una venta como la de Muro o un poquito más estamos bien para sostener una temporada tranquila en lo económico”, agregó el titular albiazul.