El oficialismo se quedó sin quórum para buscar la continuidad de una jueza

No estuvo Cristina ayer en el recinto de la Cámara Alta / Télam

La sesión del Senado prevista para ayer, después de tres meses de inactividad, no tuvo lugar, por lo que quedó sin revisión, entre otros temas, la continuidad en el cargo de Ana María Figueroa, jueza clave en una de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

El bloque oficialista pretendía darle continuidad en el cargo a Figueroa, que en agosto alcanza la edad jubilatoria de 75 años, debido a que preside la Cámara de Casación Penal y su voto podría mantener los sobreseimientos para la familia Kirchner, por acusaciones de lavado de activos. Necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.

Sin embargo, la sesión se frustró ante la falta de los 37 legisladores necesarios para conseguir el quórum -sólo hubo 34 presentes de 72-, que además debían debatir el ascenso de otros 75 jueces, fiscales y una decena de proyectos de ley relacionados con cuestiones sanitarias y educativas.

“Aspiramos a tener sesión para poder cumplir con la responsabilidad institucional. Los 34 senadores y senadoras que estamos acá tenemos ganas de trabajar”

José Mayans

Pres. del bloque del FdT

“Aspiramos a tener sesión para poder cumplir con la responsabilidad institucional, no se justifica la demora, no podemos paralizar el Congreso, los 34 senadores y senadoras que estamos acá tenemos ganas de trabajar”, expresó el presidente del bloque oficialista, José Mayans y uno de los más allegados en el cuerpo a la Vicepresidenta, que no fue a presidir la sesión.

https://www.eldia.com/nota/2023-7-13-4-19-39-el-oficialismo-se-quedo-sin-quorum-para-buscar-la-continuidad-de-una-jueza-politica-y-economia

Ni el oficialismo ni la coalición opositora Juntos por el Cambio tienen mayoría en ambas Cámaras y están sujetos a acuerdos.

Por su parte, el parlamentario Alfredo Cornejo -que preside la facción opositora en la Cámara alta- apuntó contra la vicepresidenta, quien es titular del Senado por la “paralización” y achacó al gobernante Frente de Todos buscar “imponer” en vez de generar consensos.

“Al kirchnerismo sólo le preocupan las causas de Cristina. No se interesa por los proyectos que resuelven los problemas de los argentinos”

Alfredo Cornejo

Senador de JxC

El FdT esperaba contar con los votos de senadores del bloque Unidad Federal como Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) pero éstos no se presentaron, así como tampoco el habitual aliado, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilnek.

María Eugenia Catalfamo, la senadora por San Luis que responde a Alberto Rodríguez Saá y también de ese bloque federal, si se encolumnó y la única que dejó el Frente de Todos pero igual se sentó en el recinto.

Pasada la media hora reglamentaria de espera, a las 11.30, la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma, anunció que no se había reunido el número necesario, ya que sólo 34 senadores estaban en el recinto.

El Senado se reunió en sesión ordinaria por última vez el 13 de abril y un mes después, el 11 de mayo, escuchó el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.