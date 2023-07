Una histórica presentación de Messi en Inter de Miami: “Estoy muy ilusionado y feliz”

Su presentación, en el marco de una ceremonia que dio la vuelta al mundo, convirtió a Lionel Andrés Messi, definitivamente, en el jugador estrella de Inter Miami, el equipo que desde que selló su acuerdo con el capitán del seleccionado de Argentina que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022 ha pasado a ser foco del deporte internacional.

Con una demora respecto del horario anunciado, por las condiciones climáticas, y personalidades del deporte, la música y otros ámbitos saludando al astro argentino, la bienvenida a Messi alcanzó los niveles de espectacularidad esperada por la organización.

El epicentro de la celebración fue el estadio DNR PNK de Fort Lauderdale, que sufrió las consecuencias de una fuerte tormenta eléctrica, de características tropical, al cabo de día en el que se registró una temperatura cercana a los 40ºC.

“Tenemos un retraso meteorológico en el DRV PNK Stadium. La seguridad de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad. Si está en el estadio, permanezca en su vehículo y le proporcionaremos actualizaciones aquí”, fue el mensaje que transmitió el club a través de su cuenta oficial.

Los fanáticos estaban dispuestos a ocupar sus espacios en las gradas cuando la lluvia, acompañada por fuertes vientos, determinó un cambio de planes. En ese marco, la bienvenida Messi sufrió una retraso y en medio de escenas inesperadas se produjo el ingreso de un grupo de personas en “malón” sin las entradas correspondientes.

Después de una hora, el agua dejó de caer, las condiciones climáticas mejoraron en forma rápida y el público comenzó a instalarse en sus butacas mientras Lionel Messi, vestido con jean y camiseta blanca con el número 10 en su espalda, llegaba al estadio en compañía de su esposa e hijos.

El menor de ellos, Ciro, se mostró con un yeso en el brazo izquierdo, y la imagen de una bandera albiceleste que se viralizó rápido.

A propósito del reducto en el que Inter Miami actúa como local: tiene 18.000 asientos y es la sede temporal del equipo en la MLS hasta la finalización del Miami Freedom Park situado en la ciudad de Miami, cuando se convierta en la sede permanente del filial Inter Miami II y de la academia del club.

El estadio tiene una orientación sur-norte para la configuración del fútbol, así que el sol no molesta en los ojos de los arqueros.

Messi se entrenará mañana a puertas abiertas para el público, y debutaría el próximo viernes

Si bien el nuevo equipo que tendrá en sus filas a Messi, conocido como “Las Garzas” no atraviesa un buen momento, al punto que cierra la tabla de posiciones de la Conferencia Este, el relanzamiento efectivizado a partir de la contratación del mejor jugador del mundo le permite alimentar la esperanza de un futuro inmediato mejor.

La competencia que más ilusión genera en Fort Lauderdale es la US Open Cup, denominada Lamar Hunt U.S. Open Cup por cuestiones de patrocinio. Este campeonato, a eliminación directa, es organizado por la US Soccer y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la MLS. Inter Miami, entidad fundada el 29 de enero de 2018, está clasificado para jugar en semifinales tras dejar en el camino a Miami FC, Charleston Battery, Nashville SC y Birmingham Legion. En la próxima se cruzará, el 23 de agosto en el TQL Stadium, con Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este de la MLS.

El ganador de este trofeo se adjudicará un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf, que asegurará un pasaje al Mundial de Clubes.

El otro objetivo en el horizonte es la Leagues Cup, certamen que pone cara a cara a los clubes de la MLS y a los de la Liga MX, y que tras comenzar como una competencia de carácter más amistosa, ahora es considerada oficial por la Concacaf. Se llevará a cabo desde el viernes que viene hasta el 19 de agosto. Lo jugarán 45 equipos divididos en 15 de grupos de tres, avanzando a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona. Inter Miami forma parte de la zona Sur 3, en la que se medirá ante Cruz Azul y Atlanta United.

En la previa, se desarrolló una una conferencia de prensa en las cercanías del estadio, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, quien se refirió al “formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga”.

Pasadas las 21:30, y con lluvia, aunque leve, la ceremonia de presentación hizo foco en Lionel Messi, quien manifestó sentirse “ilusionado y feliz de estar acá, con ganas de empezar a competir y siempre, de querer ganar”.

En su breve mensaje, Leo agradeció a quienes serán sus compañeros de equipo, quienes se hicieron presentes en el estadio para saludarlo, y luego de escuchar mensajes pronunciados por una serie de personalidades, se retiró escuchando los aplausos y voces de aliento que bajaron desde las tribunas.

Así se completó una jornada en la que una multitud de aficionados se hizo presente en las inmediaciones del estadio de Inter Miami, llegando en vehículos de distinto porte, y una vez instalados procedieron a elaborar platos típicos, como asado, choripanes y empanadas.