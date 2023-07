Delito de cercanía en Gonnet: robaron a pocas cuadras de la comisaría

Antiguamente, vivir cerca de una dependencia policial no se tomaba como algo demasiado afable, ya que cualquier barrio no puede escapar al impacto de los vehículos y motos secuestradas, muchas de las cuales quedan arrumbadas en la calle; el traslado de los detenidos; el ir y venir de los patrulleros y, ni qué decir, cuándo hay problemas en los calabozos; con las visitas o se registran expresiones de violencia típicas de estos tiempos complejos. Sin embargo, en medio de la ola de inseguridad de los últimos años, después se comenzó a mirar el vaso medio lleno y ya no se sentía como algo tan malo. ¿Quién va a venir a robar al lado de la comisaría?, vociferaban tranquilos.

Claro que siempre se puede estar un poco peor y ahora esa proximidad no es garantía de indemnidad. Sino, habría que preguntarle al dueño del comercio de 7 y 74, situado a solo 10 metros de la seccional octava, cuya persiana fue barreteada por delincuentes.

En Gonnet, por su parte, si bien no se suscitó un episodio tan descarnado, se puede decir que hubo dos hechos que guardan relación con este contexto del “vale todo”.

Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Bautista Rumbo Norte, situada en 506 entre 16 y 17, a 500 metros de la sede de la decimotercera, fue blanco de un escruche.

Según el reporte oficial al que este diario tuvo acceso, a las ocho de la mañana de ayer descubrieron una puerta trasera forzada y un verdadero desastre en el interior del edificio religioso.

Voceros del caso indicaron que entre los faltantes se anotaron un TV de 50 pulgadas y el soporte colgante, una cortina de tela de color blanco, cubiertos, vajilla, una pava eléctrica, dos cajas plásticas transparentes en cuyo interior poseían te, café y demás insumos y un cargador de celular.

Pero también se comprobó que de un freezer sacaron pizzas, hamburguesas y alimentos variados.

Fue el propio pastor el que se comunicó con la Policía y así se dio inicio a la investigación, que por el momento no tiene siquiera sospechosos.

El relevamiento de cámaras de seguridad es un paso obligado para los pesquisas, porque muchas veces este tipo de casos se resuelven a partir de las imágenes de video.

Se cree que los autores del audaz golpe necesariamente debieron movilizarse en algún rodado con el que sacaron el botín, ya que, de lo contrario, de ir a pie con tantos bultos, hubieran llamado la atención de los vecinos.

Por su parte, en 505 entre camino Belgrano y 23, a unas 10 cuadras de la comisaría de Gonnet, se denunció otro golpe delictivo.

Un joven mencionó que salió del domicilio a las seis de la mañana, que su padre se retiró poco después y, que la madre lo hizo a las 13.30 aproximadamente, quedando el hogar sin ocupantes.

En ese preciso instante, tal vez a sabiendas de esa oportunidad, que no iba a encontrar a nadie que pueda dificultar el plan, un grupo de ladrones entró a la vivienda por la puerta de acceso al jardín delantero, que no dudaron en violentar.

El raid siguió con una reja y la puerta de acceso principal, a las que también doblegaron.

Al ingresar a la vivienda, la banda se encargó de provocar un gran desorden en los distintos ambientes, de los cuales tomaron una PC Gamer de escritorio; un CPU de gabinete de vidrio transparente con luces y tres ventiladores internos; dos consolas de juegos y dos celulares.

“A LA BUENA DE DIOS”

Una vecina de las víctimas contó que “es la segunda vez que entraron a robar en esa casa” y que “en el barrio hay mucha inseguridad”.

“En la semana que pasó, hubo otros dos robos en la misma cuadra. Algo que nos tiene realmente muy preocupados”, señaló.

Según la mujer, “la Policía pasa muy de vez en cuando por acá y se ve que los ladrones tienen todo estudiado. Cuánto demora el móvil en volver a mostrarse y los movimientos de las casas”.

Otro dato que llama la atención de los pobladores de la zona, es el horario de los robos.

“No es de noche, ni nada que se le parezca. Te pueda pasar a las 11 de la mañana o a la una del mediodía”, mencionó alarmada.

“Acá hay muchos colegios y chicos por la zona y es una locura que puedan quedar expuestos a toparse cara a cara con delincuentes. Motochorros hubo y hay, pero ahora también tenemos esto. Se te meten en las casas y las despluman”, expresó.