Al ritmo del cuarteto, Estudiantes bailó a Belgrano y volvió a subir

El fútbol es de momentos y estados de ánimo además de jugadores y buenos esquemas. Por eso Estudiantes anoche se lució como pocas veces en esta Liga Profesional y ratificó que lo mostrado hace días atrás ante Barcelona no fue algo aislado. Aplastó a Belgrano por 4-0 y recuperó momentáneamente el quinto puesto en la tabla de posiciones pero, lo más importante, volvió a mostrarse como ese equipo voraz, fino, certero y aceitado de fechas atrás.

El equipo de Eduardo Domínguez jugó el mejor o uno de los mejores partidos del año. Porque enfrente tuvo a un rival duro, que le dio batalla a todos los que enfrentó pero que anoche fue pasado por arriba de principio a fin, con niveles individuales por las nubes y un juego colectivo que funcionó perfecto.

Ya en el primer tiempo se vio en cancha a las dos caras de una misma moneda. De un lado Estudiantes, sólido, confiado y con un brillo impactante. Del otro lado Belgrano, confundido, sin ideas y con errores conceptuales muy graves como para mantenerse en el pelotón de los equipos que buscan meterse en una copa internacional la próxima temporada.

En los primeros 10 minutos el Pincha le generó dos situaciones claras de gol. Muy claras. Siempre con la pelota bajo la suela, con rotación y con la mente puesta constantemente en el arco de enfrente, jugó el dueño de casa, que le tocó el timbre a Nahuel Losada con un cabezazo de Mauro Méndez y un remate desde afuera del área de Franco Zapiola. Las dos veces obligó al arquero a una intervención especial para despejar al córner.

Y de tanto ir llegó la apertura en el marcador. Lo hizo Benjamín Rollheiser y fue olímpico. Pateó desde la derecha bien cerrado, aprovechando que el arquero no había puesto a nadie en el palo, o quien tenía que estar ahí se había distraído demasiado. Esa jugada demostró las abismales diferencias entre un equipo y el otro, que en pequeños y grandes aspectos se pararon en veredas diferentes. A los 13 minutos el Pincha ya estaba 1-0 y era más que merecido por lo ofrecido en cancha.

N se detuvo Estudiantes en búsqueda de otro gol. Siguió atacando por adentro y por las bandas, con Rollheiser como el receptor preferido y con el faro de ataque que resultó Guido Carrillo. Pero detrás de todos los flashes y los brillos del gol, el mejor jugador de esos primeros 45 minutos fue, otra vez, Santiago Ascacibar. Desde que el Ruso recuperó su nivel el equipo mejoró hasta parecerse al Estudiantes de comienzos del ciclo Domínguez.

Fue él quien comenzó con la jugada del segundo gol. Fue por la banda derecha, y desde el piso se combinó con Leo Godoy. El lateral pasó al ataque como un rayo y llegó al fondo del área grande para levantar la vista y con un centro atrás dejó una asistencia a Rollheiser, que sólo la tuvo que empujar al gol. La visita reclamó por un toque en el brazo derecho de Ascacibar, pero no pareció tener intención y mucho menos influencia en la jugada que terminó en el 2-0 cuando el reloj marcaba 19 minutos.

Estudiantes lo pasó por arriba a Belgrano, que casi no pudo llegar con pelota dominada hasta el arco de Mariano Andújar. Fue una diferencia enorme, parecida a la ejercida el martes pasado contra Barcelona de Ecuador.

El mismo Rollheiser tuvo un mano a mano que terminó mal: no se decidió entre patear fuerte a un palo o cedérsela a Carrillo. El final fue un tiro intrascendente a las manos de Losada. Y en el final Zapiola tuvo otra contra que no supo terminarla porque podía haber servido para el 3-0 que directamente bajara el telón del partido.

Para jugar el complemento el DT rival, Guillermo Farré, metió tres modificaciones. Estaba claro que Belgrano necesitaba algo más para ponerse en partido y de esta manera, con variantes de mitad de cancha para adelante lo buscó. El Pincha reguló sus energías y esperó refugiado y agazapado en su campo, pero ya sin tanta pelota al pie y juego combinado sino más bien aprovechando la diferencia en su favor.

Si bien los flashes se los llevó Rollheiser, uno de los puntos más altos de la noche fue Ascacibar

Y la primera llegada clara fue el 3-0, con un cabezazo de Mauro Méndez que se le metió a Losada por el segundo palo. El asistente había cobrado off side inexistente y después de casi 5 minutos mirándola en el VAR Ariel Penel (que siempre lo acompaña una polémica) sancionó el gol, lícito. El uruguayo, así, festejó su cuarto gol en una semana, la semana que no olvidará nunca más de su paso por el Pincha si es que no arrancó una etapa más fructífera. De hecho a los pocos minutos se fue reemplazado y desde la platea se escuchó, por primera vez, “uruguayo, uruguayo...”.

Después de los cambios el equipo siguió igual, dominando y divirtiéndose adentro de la cancha. Ni siquiera la molestia con la que dejó el campo Guido Carrillo fue un punto de bajón. De hecho lo reemplazó Martiniano Moreno, que en su primera jugada quedó mano a mano con Losada. Lo tuvo que bajar Erik Godoy en la puerta del área, para ganarse la roja. El tiro libre, recto al arco, lo pateó José Sosa: golazo. Al estilo Messi o como él mismo hace casi 20 años atrás, rompió el arco para hacer estallar una vez más a los hinchas, a esa altura empachados de fútbol y goles en la calurosa noche que empezaba a refrescar por el viento Sur, pero seguía bien caliente adentro de la cancha.

Estudiantes volvió a ser el Estudiantes de tiempo atrás. Tal vez hasta en un nivel más alto, con individualidades superlativas y un juego colectivo que volvió a fluir. Ganó, goleó, gustó y cerró la jornada en el quinto puesto. Noche de cuarteto en La Plata.