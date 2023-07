No le sobró nada pero se clasificó en una copa donde siempre le cuesta

La Copa Argentina no es la mejor amiga de Estudiantes. Tiene una relación difícil, con más desencuentros que momentos lindos. Por lo pronto ayer sufrió más de la cuenta para sacarse de encima a un All Boys que lo complicó y dejó en evidencia que la diferencia entre titulares y suplentes es real. Ganó 1-0 con un gol de Mauro Méndez y se clasificó a los octavos de final, una instancia superior a la alcanzada el año pasado y en general un paso más adelante que la media de sus participaciones. Pero lo logró, que no es poco, y de esta manera cierra un semestre de la mejor manera: en carrera en todos los frentes.

Otra vez la Copa Argentina le hizo las cosas difíciles. Es verdad que Domínguez puso en cancha un equipo con más suplentes que titulares, pero lo mismo sucedió con su rival. Por eso lo más positivo fue la clasificación conseguida, que seguramente en otro momento era empate y se definía por penales, con un final nada feliz. Pasó y nada más (y nada menos).

Como era de esperar, por el armado del equipo, se vio a un Estudiantes impreciso con la pelota. Una idea de juego, pero con problemas en el pase y principalmente en la puntada final. Demasiados cambios juntos es entendible que afecten al desarrollo del circuito de la pelota y al posicionamiento defensivo, donde en varias oportunidades se vio a un equipo descompensado en el retroceso y que sólo por la mayor velocidad hizo que no pasara a mayores alguna jugada de contragolpe del equipo de Floresta.

Estudiantes intentó su juego prolijo y con la pelota dominada, con el manejo interior de Zuqui y Santiago Ascacibar, más los tibios aportes de Nicolás Palavecino y Franco Zapiola. Esta vez no pudo desnivelar por las bandas pese a que intentó hacerlo más por el lado de Eros Mancuso que el de Emmanuel Mas.

No tuvo en ese primer tiempo muchas jugadas claras de riesgo en su favor, más allá de un cabezazo de Pellegrino en el poste (estaba off side), otro de Méndez que terminó siendo un despeje y un par de centros que no condujeron a ningún lado. No podía en ese primer tiempo establecer claras diferencias aunque dejó en claro que pese a presentar una formación alternativa fue más que su rival, que jugó el “partido de la Copa Argentina” como cada uno de una categoría interior ante uno de Primera. Es más, en el primer tiempo tuvo la sensación de estar más cerca del arco de Daniel Sappa que Estudiantes del rival.

Hasta que en el tramo final llegó el gol de Mauro Méndez, luego de la enésima pelota parada que cayó adentro del área del Albo. Despeje que aprovechó Palavecino por la banda izquierda, centro el medio y el uruguayo casi que de atropellada la empujó al gol, el quinto en 10 días. Premio a la perseveranca y a disfrutar este presente: pasó de ser resistido a la lanza del triunfo, a base de goles y bajas en un puesto clave para el armado de Eduardo Domínguez.

En el segundo tiempo el Pincha arrancó muy mal, desconcentrado y con poca actitud. En los primeros minutos el equipo de la B Nacional se lo llevó por delante con empuje y fútbol. Sorprendió ver a un equipo tan apagado, que ya había mostrado dudas en el inicio pero al menos el control del partido. No lo empató el Albo en dos oportunidades por su falta de efectividad, porque la de Avaro ingresando por el vértice izquierdo del área estuvo a un par de centímetros de ser gol. Salvo Ascacibar, la figura por escándalo en el equipo albirrojo, el resto del once jugó con una intensidad menor, perdiendo las pelotas divididas y con problemas evidentes en el mano a mano. Lo que parecía un partido controlado se convirtió en uno cuesta arriba porque perdió la pelota y sin ella el equipo evidentemente es otro, al menos con el once que ayer plantó en cancha Eduardo Domínguez, que a los 15 minutos hizo cuatro cambios porque vio que se le venía la noche a un partido que lo tenía con sol de frente y una temperatura agradable. Antes de eso Agustin Morales corrió a espaldas de Guasone y dejó en el camino a Ezequiel Muñoz para un remate cruzado que salvó Sappa al córner.

Ascacibar mantuvo al equipo en el primer tiempo. Luego los cambios lo ayudaron

Esa variante múltiple del DT, a quien se lo vio molesto y preocupado, le hizo bien al equipo, que recuperó la pelota. Entraron bien José Sosa y Benjamín Rollheiser, que empezaron a tocar la pelota, lo mismo que el Corcho Rodríguez en la mitad de cancha. Y le hizo bien la velocidad de Matías Godoy. Sin ser una maravilla, equiparó las acciones y volvió a tener el control.

All Boys también quemó sus naves y metió cambios para ganar. Siempre por las bandas atacó y con algunos titulares en cancha peleó el partido. Se quedó sin “5” de marca y fue por todo o nada. Casi lo empata en el minuto 44 pero el imparable Morales tiró por encima del travesaño y en la contra Matías Godoy le dejó servido el gol a Pellegrino, que no supo qué hacer, demoró y se la cedió a Rollheiser: su fuerte remate fue despejado en la línea y por eso el sufrimiento duró cuatro minutos más, los adicionados por Juan Pafundi.

No hubo tiempo para más. Estudiantes terminó “escondiendo” la pelota y entendiendo que no tenía que hacer locuras. Con poca plata le alcanzó para llegar a fin de mes y en esta época del año no es poco. Se clasificó y sigue corriendo en los tres carriles de la pista. Pero la bronca del técnico es entendible, porque ayer algunos jugadores dejaron pasar la chance y otros demostraron que les falta para ser titulares. Pero, como siempre, el triunfo matizó todo y el 1-0 sobre All Boys cotizó en al alza para seguir soñando con un 2023 mejor todavía.

