Cande Tinelli reveló los motivos de su odio por tener que visitar "ShowMatch"

Ahora, Candelaria Tinelli confesó algunos de los padecimientos que transitó en su infancia: "Crecí en un mundo de exposición que capaz no fue el que yo elegí, fue el que me tocó", analizó la hija de Marcelo Tinelli.

Así, paralelamente, la mencionada influencer sumó: "No es que me parezca algo malo, para nada. Pero uno cuando es chico, es adolescente, en el colegio, en la vida cotidiana, lo padece en algún punto". En ese sentido, Candelaria reveló que tuvo "seguridad casi toda la vida". "Dos policías que me seguían atrás, me iba de campamento e íbamos en el bondi en el medio de la nada y había un auto atrás. Y todo el mundo decía '¿qué es ese auto?'. Y, nada, era como un bajón. Y bueno, como que me parece que en ese punto sufría, en ese tipo de diferencias, porque me daba vergüenza". expresó.

Por otra parte, explicó qué era lo que más la incomodaba de ser hija de un famoso: "Generaba algo en los otros, en mis amigos o en otros compañeros del colegio o en los profesores. Venía mi papá a buscarme al colegio y se re excitaban. Era algo como que era inevitable. Salir a comer en familia y no se podía comer tranquilo que alguien venía a pedir una foto. Yo me fui acostumbrando, pero sí sentía que era distinta. Siempre lo veía como algo malo hasta que de grande lo fui procesando y entendiendo que era así y que estaba todo bien con eso", se sinceró. Además, en tren de confesiones, la influencer reconoció que le "daba mucha fobia" que nombraran su "apellido en la facultad cuando tomaban lista".

Entre otras confesiones, Cande recordó su paso por el colegio: "Yo fui a un colegio Waldorf, que es una educación distinta, siempre tuve como un muy perfil bajo de chica, y la educación Waldorf es como que está un poco en contra de la televisión, eso ya marca un poco, no la rebeldía, pero como querer pasar medio desapercibida", puntualizó.

Finalmente, dejó ver sus rechazos: "Yo nunca quería figurar mucho y me escondía, me daba mucha vergüenza", recordó Cande sobre sus visitas a los estudios en los que trabajaba su padre. "Para mí el piso de Videomatch era miedo. Me quedaba siempre en el camarín o en el control. Con mi hermana éramos muy tímidas", explicó.

"Yo creo que no es lo mismo un teléfono o una red social que una cámara en vivo, que es medio caníbal. Es en vivo y a ver qué va pasando, qué mide en el rating. Si está bueno, fuiste, porque van a seguir con eso", concluyó desde sus tantas confesiones.