Ahora, el apagón tocó en Villa Elvira y en Berisso

Usuarios del servicio de energía eléctrica expresaron su malestar por un corte de electricidad que, según esos planteos, se extendió en horas de la tarde de ayer, por la zona de Barrio Jardín, en Villa Elvira y el sector aledaño, ya en jurisdicción de Berisso.

El sábado hubo quejas por cortes en una amplia zona del casco, conformada por los barrios de La Loma, Parque Castelli y Meridiano V. También se sumaron un reclamo de Los Hornos y el malestar de vecinos de San Carlos por la extensión, más allá del tiempo anunciado, de un corte programado.

En la tarde de ayer, se dio entre las 17 y las 19. Los reclamos se sumaban desde la zona sur. “En la zona de Villa Progreso, Berisso también se cortó Luz hace una hora, no hace calor no hace frío, ¿no hay tormenta qué pasó?”, dijo una frentista. Otro usuario que se quejó, detalló: “Apagón en Berisso en calle 66 a 80 y calle 122 a 127”. Desde 7 y 85, una usuaria reportó: “Otra vez mi barrio sin luz. Una vergüenza un corte prolongado por día”. Cristina, de 3 entre 77 y 78, dijo que “Edelap cortó la luz y no atienden reclamos”. María del Carmen Fabbri Rojas, desde Barrio Jardín, indicó que “desde las 17 estamos sin luz. En Edelap atiende una máquina y solo da número de reclamo.

Alrededor de las 20, Edelap indicó que “el servicio se restituyó en menos de dos horas” y se investiga “posible vandalismo a una línea, como causa de esta interrupción”.