Nuevo reclamo por la "zona roja" de La Plata: exigen fuerzas de seguridad para el traslado al Bosque

Las demoras por la mudanza de la denominada "zona roja" de La Plata sigue al tope de las preocupaciones de los vecinos de El Mondongo, que esta semana volvieron a reclamar por la efectivización de la medida, prevista en el nuevo Código de Convivencia platense, frente al crecimiento de distintos delitos que desde hace décadas tienen en vilo a ese sector de la Ciudad.

Según se conoció en las últimas horas, la Asamblea Vecinal de El Mondongo remitió un comunicado a distintos organismos provinciales para exigir que en un plazo de 30 días realice los aportes necesarios en materia de seguridad que garanticen lo resuelto en el plano municipal: la concreción del traslado de la actividad de la prostitución en la vía pública. Según lo establecido por el municipio, la reubicación de la "zona roja" debió efectuarse en julio pasado en un sector del Bosque lindero a la avenida 122.

Tras el escrito, dirigido al Gobierno bonaerense, a su Ministerio de Seguridad y a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, los asambleístas manifestaron: "dejen de jugar políticamente y piensen en la gente honesta y trabajadora, que no puede vivir más está situación de indefensión".

"Están muy cómodos en sus sillones mientras a quiénes tienen que representar y proteger la pasan mal", añadieron. Y enfatizaron que "no permitiremos más está ignominia".

En ese sentido, aseguraron que "damos un plazo de 30 días para apoyar este artículo de traslado y decreto municipal".

"El pueblo es manso, hasta que ya no... No queremos actuar en forma independiente, ya no es lugar nuestro barrio para soportar este flagelo de narcomenudeo oculto en la pantalla de prostitución callejera, mujeres mayores y menores en cada esquina y noche de nuestra jurisdicción así lo testifican", expresaron.

En el texto plantearon que "La Plata es autártica en sus decisiones, como toda ciudad de la Provincia".

"Su Concejo Deliberante, en noviembre del 2021, votó en mayoría su nuevo Código de Convivencia, en julio de este año su Poder Ejecutivo firmó el decreto de nueva recolocación de la 'zona roja' Platense, por lo antedicho solicitamos con apoyo de las más de 16000 firmas recolectadas, den el apoyo con sus fuerzas de seguridad al traslado de la misma", exigieron.

En ese sentido, remarcaron que "seguimos padeciendo delitos por la inacción de ustedes en hacer lo que corresponde, pues el municipio Platense no tiene poder de policía, ustedes sí".