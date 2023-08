Cami Homs, actual pareja del Principito Sosa, opinó sobre de la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Ahora, Camila Homs rompió el silencio después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran su separación , tras un vínculo que duró casi un año y medio.

Así, la actual pareja del Principito Sosa, y exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común -Francesca y Bautista- confesó: “No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora, pero vi que se separaron, y no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.

Asimismo, Camila admitió: :"Estaba al tanto de los rumores de crisis que habían surgido semanas atrás, pero que elige no involucrarse".

Por otra parte, la modelo se mostró arrepentida por algunas actitudes que tuvo en el pasado. Por ejemplo, el verano 2023 asistió a un boliche en Punta del Este en el que se sumó a un cántico en contra de Tini Stoessel. “Me arrepiento. No me gustó para nada verme en ese lugar. Son errores que podemos cometer”, dijo sobre la mencionada situación..

También sostuvo que apenas se confirmó el romance entre Tini y De Paul -luego de que fueran fotografiados en una playa de Ibiza, en abril del año pasado- “se dijeron barbaridades”. “Yo juro que jamás salieron de mí”, aclaró Camila. Y por otra parte aseguró: “Nunca tuve la oportunidad de hablar con Tini. Y tampoco tuve interés”, se sinceró.

Finalmente, la modelo se refirió a su relación actual con el futbolista José Sosa, con quien si bien aseguró que es muy “pronto” hablar de la posibilidad de agrandar la familia ya que sus hijos son chicos y demandan mucha de su atención, aseguró: “Estoy muy enamorada y quiero todo con él”.

Vale destacar que, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación a través de un comunicado compartido que publicó cada uno en sus respectivas redes: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, indicó la intérprete de “La Triple T” en el escrito dónde el jugador de la selección campeona del mundo hizo lo propio mencionando a su ahora exnovia.