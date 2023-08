¿FAKE NEWS? Aseguran que no son láseres los que provocaron los incendios en Hawaii

Luego de que se viralizaran videos en las redes sociales sobre láseres que serían los que provocaron los incendios en Hawaii, finalmente se comprobó que se tratan de imágenes falsas y las publicaciones fueron consideradas como "fake news". Según se indicaba, el fuego había sido provocado por “armas de energía directa” pero esta afirmación fue descartada, aunque sí las autoridades aún investigan las causas del suceso. Lo cierto es que en las redes sociales sigue el debate sobre las impactantes imágenes.

En la red social X (antes Twitter) circulan mensajes que aseguran que los incendios en esa región, que han causado la muerte de más de 100 personas, fueron causados directamente por armas especiales del gobierno estadounidense. Una publicación del 14 de agosto que tiene más de 138.000 reproducciones, 1.752 reposts y 2.234 me gusta, dice: “Aquí vienen las pruebas de lo de Hawái, un ataque de la élite global desde el cielo con armas lásers / energía dirigida (DEW). (Despoblación)”.

En esa misma publicación se ve un video supuestamente de Hawái pero que se trata en realidad de un video de 2018 que publicó la agencia AP sobre una serie de explosiones eléctricas ocurridas en Kenner, Louisiana.

What?? Its laser of alien. Ufo??? Hawaii maui fire ?? pic.twitter.com/QAFAKTaxt7