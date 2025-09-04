El Senado ya debate voltear el veto a la emergencia en Discapacidad y limitar los DNU
Usina de Ideas, el espacio para emprendedores de La Plata, celebra sus 10 años y lanza nueva convocatoria
Usina de Ideas, el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se prepara para celebrar en 2026 sus primeros 10 años de trayectoria acompañando a personas emprendedoras en etapas “Súper Early”, desde la idea hasta el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP).
El espacio está dirigido por Pachi Marino –emprendedor platense, fundador de Frankville Hostel, socio en Cinco Sabios Cervecería y co creador de Macanudas Empanadas Argentinas en Emiratos Árabes Unidos–, junto a un equipo coordinador conformado por Milagros Gentile y Pilar Barni (Coordinadoras del Programa Red Usina) y Camila Villadeamigo (Comunicación).
Con el apoyo de mentores, consultores y partners estratégicos, Usina impulsa proyectos que buscan trascender y generar impacto positivo en la región y el país.
La Usina despliega un ecosistema de iniciativas que fortalecen al sector, tales como:
Espacios de comunidad: encuentros entre personas emprendedoras locales para fomentar redes, contactos y nuevas oportunidades.
Ciclo de Charlas Emprendedoras: actividades presenciales y online con referentes del mundo emprendedor, disponibles también en el canal de YouTube de Usina (@UsinadeIdeasUNLP).
Publicaciones: La Guía de Usina de Ideas, un libro que funciona como hoja de ruta con los principales conceptos y aprendizajes que toda persona emprendedora debe conocer.
Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para Red Usina, el programa insignia que brinda las bases para emprender, enfocado en proyectos de negocios que quieren trascender y buscan generar un impacto positivo, con mentorías, capacitaciones y evaluaciones desde el mes de abril de cada año.
La propuesta incluye una fase intensiva para 12 emprendimientos entre septiembre y diciembre, y culmina con un pitch final ante jurados e inversores.
La inscripción estará disponible hasta el 20 de septiembre. Para aplicar se debe solicitar el formulario de inscripción vía WhatsApp: 221 596 9201
A lo largo de los años emprendedores que son y fueron parte de Usina, lideran los siguientes proyectos:
VICI, startup de IA para e-commerce, adquirida en 2024 por Tiendanube para potenciar ChatNube.
EcoWater, desarrollador de caudalímetros inteligentes para gestión eficiente del agua, premiado por Santander en 2023.
Armagedron es una empresa especializada en drones FPV que combina venta y capacitación online.
Chofex, plataforma de IA para transporte de carga que automatiza la comunicación y escalabilidad operativa.
TuTurno ofrece una solución integral para gestionar reservas y pagos en negocios con turnos.
Tiendup permite a creadores y emprendedores vender cursos, suscripciones y productos online sin comisiones.
