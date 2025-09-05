La reforma laboral pasa por la justicia de Trabajo

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan
¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
Peajes liberados en la Autopista La Plata durante el domingo de electoral
Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”
Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico
Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes
La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
El italiano Carlo Acutis, "influencer de Dios", será el primer santo milenial
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina
VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
Operativo "limpieza electoral" en las calles de La Plata: por la veda, retiran carteles de candidatos
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Jorge Colina
eleconomista.com.ar
Hay una confusión general respecto a la tan proclamada “Reforma Laboral”. El gobierno anuncia que es inminente. Los medios se preguntan cuándo llega. Los sindicatos y los partidos de izquierda se agazapan y se preparan para la resistencia. Las agrupaciones piqueteras también se unen a los sindicatos y a los partidos de izquierda para luchar contra ella (aunque no se sabe para qué si, según ellos, no tienen trabajo; pero bueno).
Todo este ecosistema cree que la “Reforma Laboral” es un reemplazo o un gran cambio a la Ley 20.744 que es la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta ley es el legado que el General Perón le dejó a los trabajadores argentinos en el año 1974. Claro, es vieja. Tiene más de 50 años.
Pero como hoy a los 50 años nadie es viejo y, además, esta ley sufrió varios retoques según pasaban los años y las modas, es una ley que todavía está para bien.
El quirófano de la LCT es el Congreso. En los ‘90 se le metía cirugía para hacerla más flexible; en los 2000 para hacerla más rígida; en los 2010 fue la “Señora de las cuatro décadas” a la que nadie se animó a meterle mano; cuando cumplió 50 años le volvieron a hacer unos retoques para sacarle la severidad que le había dado el ponerse vieja (en particular, las multas multiplicando la indemnización por despido; parecía una suegra). Cuestión es que la LCT es una vieja que está buena. El problema es cómo la usan.
Según el arreglo federal de la Constitución Argentina, el Congreso es el quirófano de la LCT, donde le hacen los retoques, pero los que bailan con ella son los jueces laborales provinciales. Esto es, el Congreso nacional sanciona y modifica la LCT, pero los que la aplican son los juzgados de las provincias. Provincias que son autónomas del Estado nacional; y juzgados provinciales que son autónomos de los gobiernos provinciales. Aquí comienza el Gran Baile.
LE PUEDE INTERESAR
Milei vs. periodistas
LE PUEDE INTERESAR
Los clubes de la Región, indefensos ante una implacable ola de robos
Por eso pasa cada cosa en los juicios laborales que no se puede creer. Pero no es culpa del cirujano (Congreso nacional) sino de los que bailan con ella (jueces laborales provinciales). Que, para colmo, no se sabe ni cuánto son. Le preguntás a ChatGPT y te responde: “numerosos juzgados y tribunales del trabajo distribuidos por todas las provincias, sin una cifra consolidada nacional disponible”. O sea, las justicias laborales provinciales burlaron hasta a la inteligencia artificial.
Muchos empleadores se quejan de que algunos tribunales provinciales aplican para actualizar las sentencias el coeficiente RIPTE (evolución de salarios) más un 6% anual. Esto implica que la actualización crece por encima de la inflación. Entonces, se enfurecen porque el monto de juicio da mucho más alto que si se actualizara por inflación. Esto hace que, por ejemplo, un juicio laboral iniciado en diciembre de 2020 (justo después del confinamiento de la pandemia que dio para muchos juicios) 5 años después (que es lo que duran los juicios laborales) da un monto que en términos reales es 20% por encima de la inflación (que fue muy alta y cerca de la híper en 2023). En términos nominales, son montos siderales.
Ahora, también hay muchos empleadores que no se quejan. Porque otros jueces provinciales aplican la tasa activa del Banco Nación que, durante el 2022 y 2023, fue negativa en términos reales. Entonces, el mismo juicio de diciembre del 2020 hoy tiene sentencia por un valor 20% por debajo de la inflación. O sea, que el monto del juicio es muy variable dependiendo el criterio de actualización que use cada juez provincial.
Estos no son casos particulares. Sobre una muestra de 62 juzgados provinciales laborales se detectó que el 30% de los juzgados aplican tasa activa Banco Nación, el 40% aplica solo RIPTE, el 15% aplican RIPTE + 6% y el 15% restante aplica cualquier otra combinación de esto.
En riesgos del trabajo se baila el mismo candombe. Analizando los juicios por supuesta incapacidad de las lumbalgias de baja intensidad (dolor de espalda común) aparece que las comisiones médicas la evalúan sin incapacidad, los abogados de los trabajadores piden a la justicia 20% de incapacidad y las justicias provinciales sentencian, en promedio, de la siguiente forma: en Santa Fe, 6%; en Córdoba, 8%; en Buenos Aires, 11%; en Mendoza, 12%; y en CABA, 14%.
O sea, los dolores de espalda para las comisiones médicas nacionales no son incapacitantes, pero para las justicias laborales de las provincias sí lo son. Sin embargo, un dolor de espalda en CABA vale más del doble que un dolor de espalda de Santa Fe. La razón será que los porteños sufren más el dolor de espalda que los santafecinos.
Esta heterogeneidad de criterio de los jueces laborales no solo se da entre provincias sino además al interior de una misma provincia. El Cambalache es importante.
Lo que se necesita es un ordenamiento del procedimiento judicial laboral de las provincias tendiendo a homogeneizar criterios de aplicación de la LCT. La idea es que los empleadores de Jujuy o Tierra del Fuego, de Mendoza o de CABA, pasando por Córdoba y Santa Fe, tengan un mismo tratamiento en los juicios laborales. En definitiva, esta es la verdadera justicia: la igualdad ante la ley independientemente del juzgado en el que se caiga.
Esta reforma a las justicias provinciales no necesita del Congreso (donde el gobierno demostró, además, que le llenan la cara de dedos). Sino de un Acuerdo de Coordinación de Responsabilidades entre la Nación y las Provincias. Diálogo hace falta. No más leyes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí