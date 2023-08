El dólar vertical y el temor a que la estanflación se profundice

eleconomista.com.ar

Esta última semana previa a las PASO del próximo domingo arrancó de manera frenética. La gente teme por lo que pueda venir y la corrida hacia el dólar es vertical, y si ahora todo es un “sálvese quien pueda”, mientras los analistas más serios del mercado afirman que la semana próxima llegar a ser un manicomio.

La presión llegó a tal punto que en un solo día el dólar blue pegó un insólito salto de $22, con brinco también para los dólares fuga (CCL y Senebi), por lo que los tipos de cambio libres quedaron a las puertas de los $600. Al tiempo que los bonos aguantaron, el riesgo país no se movió y las acciones argentinas siguieron perdiendo valor en dólares, con los ADR en Nueva York con mayoría de bajas.

Al realizar una recorrida por representantes de distintos sectores, no solo el área financiera, sino también el comercio, la construcción, el automotriz, el agropecuario, la palabra que más se repite es “incertidumbre”. Según datos comerciales, las deudas con tarjeta de crédito llegaron a máximos y según una encuesta realizada por CAME entre miles de pymes asociadas, las ventas minoristas caen: de los últimos doce meses solo diciembre dio en alza.

En este momento, muy en línea con economistas que plantean para el PIB argentino de este año con una caída del 3,5 al 4% anual, en CAME afirman que las ventas minoristas muestran un derrumbe del 3,6% anual, en una situación muy particular, ya que no se vende, pero los costos suben (alquileres y otros gastos), por lo que hay riesgo de que el país pase de la estanflación que sufre desde abril a una probable depresión.

Y mientras el Presidente hizo declaraciones vía Instagram, mientras jugaba con su perro Dylan, el ministro candidato Sergio Massa realizó todo tipo de promesas para después de las PASO, como la creación de un “monotributo productivo” o una suba fija para los salarios. Dijo que lo haría por decreto, cuando los decretos los debe firmar Alberto, frente a gente que se preguntaba “por qué no lo hace ahora, y lo hará después de que votemos”.

El contexto externo

Con este complicadísimo contexto argentino, el valor del dólar subió aquí, allá y en todas partes. En EE.UU. se conocerán este jueves los datos de inflación minorista y el viernes los datos de inflación mayorista, y después de que la agencia Fitch le bajó la deuda a los bonos norteamericanos, las tasas largas de EE.UU. empiezan a aplanarse: se pagó 5,3% anual a 1 año de plazo, 4,1% a 5 años, 4,1% a 10 años y 4,2% a 30 años. Con eso, en el exterior el dólar subió 0,8% en Chile, 0,7% en Brasil, 0,6% en Japón, 0,3% en China y 0,1% contra el euro, no cambió en México y bajó 0,2% contra la libra.

Y a nivel local, más que suba del dólar, lo que hubo fue una huida a todo vapor del peso. La Ciudad de Buenos Aires anuncio que la inflación de julio fue del 7,3%, después de que el BCRA suspendió el viernes la publicación del REM para que no influyera en las PASO. Y con el Indec también postergando la publicación de la encuesta de hogares. Todo eso, por supuesto, contribuyó a que los ahorristas entendieran que el barco está a pique, y todos decidieron salir de la moneda local.

En este contexto, el BCRA anunció que compró US$ 21 millones en el mercado, sin realizar operaciones con yuanes, al tiempo que hubo una liquidación por dólar agro por US$ 132 millones. Al final del día, sin embargo, se comprobó que había perdido otros US$ 95 millones en las reservas, en un momento en el que el gobierno está pagando $ 340 por dólar agro.

Con esta situación, hubo dos variaciones cambiarias. Por un lado el Gobierno aceleró el crawling peg, la micro devaluación diaria, en lo que supuestamente estaría en línea con los pedidos del FMI para que el board del Fondo vote a mediados de mes para liberar los DEG por US$ 7.500 millones, y que con eso se puedan cubrir los créditos con el Fondo, la CAF y Qatar, y que de ese modo no se pierdan las reservas de oro entregadas como garantía.

Debe destacarse, de igual modo, que hubo alargamiento en todo tipo de transacciones financieras como transferencias normales, que se hacían de modo inmediato, y ahora quedan en el aire con retrasos de 48 horas, sin que nadie explique nada en ningún banco. Y los ahorristas que tenían pesos en sus cuentas y pretendían comprar dólar MEP, que es el más barato del mercado (casi $80 más barato que el blue), recibían en sus pedidos postergaciones de todo tipo. Al punto que un operador, bromeando, detalló que “ya hay una grabación interminable diciendo que si usted hizo tal o cual cosa no tiene acceso al MEP, y que luego de todo tiene que presentar la partida de nacimiento de su bisabuelo”.

Por supuesto, toda esta complicación se está desarrollando porque hay gran incertidumbre por cómo pueden ser los resultados de las PASO del domingo. Y hubo especialistas que advirtieron que “hay riesgos a dos puntas, ya que si Massa sale primero con cierta ventaja, el mercado caerá como un piano, y si Massa saca muy poco, también habrá derrumbe porque el kirchnerismo se preparará para una fuerte reacción social contra el Gobierno que viene”.