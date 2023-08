“Me da un plus venir y saber que estoy rodeado de gente del club”

Lucas “Pata” Castro ya fue formalizado como nuevo jugador de Gimnasia para la próxima Copa de la Liga Profesional, que se pondrá en marcha en dos semanas.

El exfutbolista de Huracán, donde prácticamente no sumó minutos y rescindió su contrato seis meses después de arribar como refuerzo, firmó su nuevo vínculo con la entidad mens sana hasta diciembre de 2024, habló en conferencia de prensa y ya se puso a disposición del entrenador Sebastián Romero .

“Bienvenido a casa”, publicó Gimnasia en cuenta oficial de Twitter.

En compañía del presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, el “Pata”, de 34 años, agradeció en cada momento por la gestión que hicieron para contratarlo.

“No voy a ocultar que estoy hasta nervioso. Nunca me imaginé la vuelta, si bien siempre la soñé, ponerme esta ropa es muy emocionante”, comenzó diciendo quien lucirá el dorsal “89”. “Entrar al vestuario y que esté mi ropita con el escudo del Lobo la verdad que es algo que soñé desde el momento en que me fui. Es difícil explicar la emoción que tengo, pero lo que sé es que estoy muy feliz. Recontra feliz”, manifesto Castro en su charla con la prensa.

Castro estuvo cerca de pegar la vuelta hace un año pero las diferencias personales entre el entonces presidente “tripero” Gabriel Pellegrino y su representante Fernando Cosentino no se lo permitieron. Se calzó entonces la camiseta de Sarmiento, en donde se destacó por momentos.

“Con Mariano (Cowen) venimos hablando desde hace tiempo. Él me había escrito a semanas de apenas agarrar la presidencia. Desde el primer minuto me manifestó que quería que vuelva. Y yo también le dije que quería volver. Que yo esté acá es gran parte por Mariano”, explicó el futbolista.

Más adelante agregó: “Es lindo volver cuando te llaman y te quieren. A veces no es fácil volver. La gente se pregunta: ´cuándo va a volver?’. Y a veces no te quieren. Yo hubiese vuelto antes, pero no se dio. Pero gran parte es de Mariano, por eso le agradezco”, sostuvo.

En lo que respecta al equipo que formará parte y la importancia de la presencia de Sebastián Romero, el “Pata” Castro dijo que: “A mí me entusiasma mucho que esté Chiro. Con Chiro he compartido plantel. Él era en aquel momento el que por ahí voy a ser yo ahora. Yo era un pibe y él mi referente. Hoy tengo que ser él, de algún modo. Y qué mejor que él esté como director técnico. Me entusiasma que esté él, que haya muchos pibes del club. Porque a mí me da un plus venir, y saber que estoy rodeado de gente que es de acá. Me dan ganas de venir y de ayudarlos. Y que me pregunten. Y que me enseñen ellos también a mí. Todavía me siento pleno y siento que puedo seguir aprendiendo”.

Castro también mostró su entusiasmo por los jugadores que conforman el actual plantel.

“Me pone muy contento que se haya quedado Tarragona, que sé que es uno de los mejores “9” que tiene el fútbol argentino. Sé que la gente lo quiere mucho. Nos va a dar una mano bárbara. Es otro gran referente que tiene el equipo. Y la verdad que con Pablo (De Blasis), con él, con Leo (Morales), con Franco (Soldano), con Colazo, tenemos que armar un grupo y sacar adelante lo que es este club, que vienen haciendo cosas hermosas. Veo a Estancia Chica muy lindo. Y todavía tenemos para seguir creciendo. Tenemos que aprovechar eso”, consideró.

Durante la conferencia de prensa, Lucas Castro contó aspectos de la charla que mantuvo con Ignacio Miramón, antes de que lo vendan al fútbol francés.

“La verdad que me hizo acordar un poco a mí cuando me fui también. Le digo: ´esto te va a pasar acá nada más, de ponerte a llorar así. Porque después vas a cambiar de 1000 clubes y no te vas a emocionar como te emocionaste hoy´”.

El “Pata” Castro, que llegó a Gimnasia procedente de Alumni, de Los Hornos, también pasó por las filas de Sarmiento de Junín, que tras cumplir con el objetivo de permanecer en Primera División, decidió no renovar su contrato para luego sumarse a Huracán. Pero por diversas cuestiones no estuvo en la consideración de Diego Dabove.

