Horóscopo zodiacal: signo por signo, lo que te depara desde el lunes 18 al domingo 24 de septiembre 2023

Cada vez más personas toman decisiones en su vida guiándose por el horóscopo. Y se basan en que creen que brinda la posibilidad de saber cada vez más sobre las personas según su signos zodiacales.

Esta disciplina de conocimiento, que no encuadra dentro de los parámetros de la ciencia, persigue el objetivo de dar a conocer la relación que hay entre los astros y los sucesos que afectan a la Tierra y a los seres humanos.

Se trata de doce signos del zodíaco, los cuales están determinados según la fecha de nacimiento y podrían determinar características de la forma de ser de las personas y la manera en la que deciden enfrentar ciertas situaciones.

En esta nota, te contamos lo que pronostican los expertos del horóscopo sobre las actividades que más se verán favorecidas y, especialmente, qué signos serán afortunados la próxima semana, desde el lunes 18 de septiembre hasta el domingo 24 de septiembre.

Horóscopo del lunes 18 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Impacto sensible ante cuestiones que pueden aparecer respecto a papeles. Arianos, procuren no debilitarse y estar atentos a la nueva búsqueda de soluciones. Minimicen y piensen en positivo en todo sentido. Momento: de color berenjena.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces consideramos que pagamos precios altos por los errores que habremos cometido. Traten de no preocuparse por eso sino de ocuparse de las nuevas oportunidades que la vida nos da, para enmendar, pulir o mejorar. Momento: de color lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para meditar sobre lo que se logró hasta el momento y poder entonces evaluar hacia dónde van. Energía que surge y los puebla de creatividad. El amor con avances interesantes, manejan de otro modo lo que sería una habitual reacción negativa. Momento: de color café con leche.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lejos un lunes apacible en el que los ojos internos pueden ver la mejor parte de las cosas que se viven. Se aproximan a mejores y más convenientes soluciones en el plano de las finanzas. Sientan cancerianos que pueden lograr lo que desean. Momento: de color blanco luna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos hay situaciones que a veces no podemos afrontar y que nos lleva a tener pensamientos negativos, si bien hoy sería un día así, la posibilidad de no desesperar está en sus manos. Verán hacia la noche que llega la paz. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Impaciencia que llega dada la falta de respuestas respecto a reclamos o trámites truncos. Habrá que armarse de paciencia y reconocer que hay cosas que se nos escapan de las manos y es bueno pensar que otras manos otorgarán la solución. Momento: de color turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día de decisiones que les dará un mejor panorama respecto a problemas financieros a los que les encontrarán otras salidas. Momento bueno en el plano afectivo, disfruten de lo que tienen. Momento: de color manteca.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lunes muy lunático para los escorpiones que siempre están rebosantes de energía. Hoy un día intuitivo y con mucha carga de sensibilidad e intuición. Calor en familia. Momento: de color añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos las cuestiones amorosas con resabios algo molestos del pasado podrían afectar el día armonioso que podrían tener. Las claves para poder crecer en el plano de las actividades deberían empezar a tenerlas preparadas. Empuje. Momento: de color bígaro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No sientan que están colapsados. Ustedes son expertos en poder separar las cosas y en racionalizar cada vivencia de la vida que hoy sería muy útil aplicar. Presten atención a noticias que llegarían respecto a papeles. Novedad. Momento: de color lacre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sellen las palabras al momento de declarar lo que sienten a sus parejas. Por eso es un día en el que podrían complicarse las cosas si no funcionan desde la verdad. Ritmo en las mentes respecto a la creatividad y las aspiraciones. Momento: de color fucsia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No terminan de quedar claras las respuestas que reciben de sus allegados en el plano de las actividades. Posibilidad de revisión y reconocimiento por parte de personas del trabajo. Amor con inspiración y ansias de tener momentos alegres. Momento: de color amaranto.

Horóscopo del martes 19 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Llegarían a desvelarse por pensar todo el tiempo en los problemas económicos o sobre las actividades. Comprender el estado del mundo ayuda a poder bajar los decibeles y poder conectarse con que las cosas encauzarán su rumbo. Momento: de color cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que superan las cosas que les ocurren en el plano afectivo. Las verdades afloran aún cuando se trata de no querer verlas. Observen las cuestiones familiares con mayor cautela y con ánimos de poder resolverlas o ayudar a ello. Momento: de color celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Posibilidad de concreciones a futuro en el plano de las actividades. Se sinceran con sus parejas y se animan a pronunciar las palabras que no creyeron poder decir. Evolución en el plano de las finanzas, logran acercarse a soluciones. Momento: de color beige.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reconocimiento que esperaban hace tiempo que los repleta de goce y les optimiza la autoestima. Noticias alentadoras aún pareciendo mínimas para otros pero de alegría para ustedes. Potencia emocional y regocijo interno. Hoy se llenan de energía. Momento: de color turquesa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Aún en tiempos difíciles ustedes pueden sacar de la galera energía suficiente como para seguir el camino. Se sientan a planificar de nuevo y a proyectar ideas que tienen hace tiempo. El amor con deseos y buen brío los ayuda a seguir sosteniéndose. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La estabilidad vendría de a poco virginianos, luego de mucho clamor en el plano de las relaciones de pareja. Idas y vueltas que dejarían de lado los resquemores. Sienten que avanzan en los proyectos que tienen en mente. Claridad. Momento: de color transparente.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día intenso para las emociones que se sentirán más livianas y contempladas por diálogos sinceros con sus parejas. Aprovechan la corrección de errores del pasado y sueñan con cosas posibles de plasmar. Salud mental óptima. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Fuerte sensación de impotencia ante rumores que llegan respecto al plano de las actividades. No dispongan de sus energías para perderlas en cosas sin sentido. Defiéndanse de la adversidad ignorando las bajezas. Amor que ayuda y contempla. Momento: de color granate.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Llegan sensaciones emocionales que los alivian e incentivan a seguir adelante. Poder controlar las emociones ayuda siempre en la vida. Somos seres mentales y afectivos, las emociones son un condimento clave pero que debemos aprender a manejar. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Noticias alentadoras que los hacen ilusionar positivamente respecto a problemas con papeles. Aguarden que se van encaminando. Jornada apta para revisar actitudes erróneas que a veces tienen en la familia, apunten a lograr que reine el equilibrio. Momento: de color bermellón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con ventaja en el día dada la enorme creatividad que sentirán hoy respecto a retomar o pulir proyectos. Nacen en ustedes ideas para compartir o proponer a personas de su confianza. Se ordenan los pensamientos. Se armonizan. Momento: de color verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revuelan en sus cabezas algunas ideas derrotistas que deberían expulsar sin temor. A veces nos quedamos en el dolor o las broncas y eso no nos da ningún aporte positivo. En épocas raras hay que apuntar hacia la luz. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del miércoles 20 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día intermedio que los alienta a poder seguir adelante con ciertos trámites sin respuesta que tienen. La insistencia a veces nos permite avanzar sobre donde creemos que está perdido. Trabajen internamente el manejo de los nervios. Calma. Momento: de color violeta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las causas de ciertos problemas a veces no podemos encontrarlas, pero asumir que todo es por algo nos ayuda a sentirnos más contemplados por el Todo mismo. Angustias que ceden, llamen a amigos, tengan presentes a quienes los quieren. Momento: de color canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Situaciones algo incómodas que se dan por llamados o conversaciones que surgen tener. Posterguen tomar decisiones que afectan lo que sienten, la contradicción nos hace cometer errores. Día para usar los frenos y exponer lo mejor de la personalidad. Momento: de color castaño.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las pretensiones que tenemos a veces nos sobrepasan y no nos permiten ver la realidad de las cosas posibles. La vida siempre trae premios, pero son a la medida de lo que nos sirve a cada uno para poder cumplir con nuestras lecciones. Momento: de color púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán que logran resolver algunos problemas de larga data en el plano de las actividades. Ayuda que llega de cierto dinero que los complementa en la situación algo complicada que los aqueja. Piensen en positivo y vean el despliegue natural de las cosas. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sienten que necesitan tomarse algunos permisos internos para poder relajarse desde adentro y hacia afuera. El cómo estamos afecta directamente a quienes nos rodean. Procuren trabajar los miedos, no se aten a ellos. Libertad próxima. Momento: de color lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Área emocional algo dispersa y con altibajos. Día para realmente tomarse el tiempo preciso como para poder organizarse internamente. Miércoles con la regencia mercuriana que alienta la iluminación intelectual y racional. Momento: de color blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sensaciones encontradas respecto a cuestiones afectivas. Son como olas de preguntas sin respuestas que invaden el día. Revisen la posibilidad de plantearse hasta dónde les sirve semejante uso de las energías. Finanzas en mejoría, no desesperen. Momento: de color carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Usualmente canalizan los problemas de manera más inteligente, hoy podría ser un día en el que las emociones primen sobre la razón. Busquen calmarse. Cambio de planes respecto a emprendimiento por el que en realidad no tenían mucha seguridad. Momento: de color berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con posibles noticias alentadoras en el plano de las actividades. Nuevos proyectos saldrían a luz con cierto acomodamiento y posibilidad de ser plasmados. Buscan poder limar asperezas con las parejas. No olviden que es importante escuchar al otro. Momento: de color aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos debieran tratar de trabajar la tolerancia ante la opinión del otro. Saber que no siempre se tiene razón ayuda a relajar y a sentirnos más humanos. Se disparan oportunidades nuevas que debieran sentarse a considerar. La vida es movimiento. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Traten de conciliar con ustedes mismos para poder dar lugar a mejorar las relaciones interpersonales. No se anticipen a suponer que cosas que esperan que se les den salgan mal. Pongan pensamientos positivos donde falta la positividad y esperen. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del jueves, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos a las cosas no siempre podemos darle la lógica nuestra. El impulso marciano que ustedes tienen de manera natural a veces entorpece el poder conectarse con la realidad. Dejen que las cosas ocurran y aprendan a observarlas. Momento: de color marrón dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces sin darnos cuenta queremos más de lo que hemos logrado aún siendo eso de excelencia o suficiente. Hay que trabajar la internalización de cómo nos manejamos respecto a la materia y Tauro tiene cierta predilección hacia ello. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos día jupiteriano como para encender esas mentes brillantes. Dejen de lado las preocupaciones por cuestiones que son momentáneas y propónganse hoy aprovechar esa iluminación para crear proyectos o plasmar ideas. Plenitud. Momento: de color rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sin apuro procuren hoy sentarse a organizar papeles en casa que requieren de su atención. Las cosas van encaminadas en el plano afectivo, sigan trabajando las emociones, importa hacerlo para ser más feliz. Momento: de color menta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Es un buen día como para plantearse encontrar una mejor estrategia para afrontar los inconvenientes monetarios. Llegarían posibilidades que les resultarán propicias. El amor muy convencido internamente, aproximación y compenetración. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentir que se tiene alguien al lado es muy importante. Darse cuenta del valor que tiene la compañía mejora el sentir de las penas o problemas que tengamos. Busquen abrirse más y disfrutar de lo simple. Momento: de color crema.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hagan esos llamados que piensan podrían darles oportunidades ante sus problemas. Confíen en su fuerza interna venusinos sensibles, no olviden que cuando muestran sus valores todo apunta a lograr soluciones. Momento: de color azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos en una jornada jupiteariana potente en cuanto al poder de intuición que ustedes tienen de manera natural. Guíense desde allí para poder dilucidar los asuntos que los tienen preocupados, sin dejar de lado la objetividad. Conjunción y aproximación en el amor. Momento: de color fucsia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos con mucho entusiasmo en el plano de las actividades, sabrán hoy poder dar cauce a su creatividad y animarse a proponer sus proyectos. Apuntan a poder corregir las ansiedades diarias que los llevan a cometer errores. Momento: de color aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas fíjense de seguir insistiendo sobre esos asuntos de papeles que están algo atrasados. En el plano afectivo hoy es un día con mucha posibilidad de poder concientizar que no todo es o tiene sólo una explicación racional. Abran sus corazones sin temor. Momento: de color amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos hoy trabajen sobre sus modos acelerados de afrontar las cosas, podrían equivocarse. Analicen bien las decisiones a tomar sabiendo que no todo debe ser en el instante. El amor esperando esos diálogos, no desatiendan sus obligaciones. Momento: de color gris brillante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy tendría que haber algún tipo de mensaje o noticia respecto a las finanzas. Piscianos no desesperen que siempre las cosas van a poder acomodarse. Vinculen su razón con su interioridad. Sabor a miel en el amor, distiendan y disfruten de sus parejas. Momento: de color cereza.

Horóscopo del viernes 22 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un día para recorrer mentalmente los logros a lo largo de la vida y recuperar o cambiar los ánimos algo derrotistas que podrían tener los impulsivos puros arianos. Traten de no deprimirse y mirar hacia adelante, siempre.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buena jornada laboral. En el plano afectivo podrían tener ciertos reclamos sobre mayor compromiso. Muchas veces a las relaciones, no se les da ese toque de responsabilidad que se merece, de no sentirlo, la sinceridad es primordial.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos hoy ventilarán sus verdaderos sentimientos respecto a las personas de su entorno laboral. Hay veces que cedemos hasta el agotamiento interno, pero es bueno para el otro también, poder decir nuestra mirada. Comprensión.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos sabemos bien que no es fácil a veces poder enfrentar con toda la energía los problemas que nos aquejan, pero también sabemos que no podemos hundirnos en la angustia o la desesperanza. Saquen su fuerza cangrejitos, todo pasa.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos en una jornada bien apta para lograr soluciones de papeles, se acelerarían trámites y podrían cerrar capítulos incómodos en el área legal. El amor como gran motivador de esta jornada que comienza la semana. Citas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos sin dejarse llevar por los rumores que le llegan, podrán pasar una jornada laboral apacible y bastante productiva. Dejen pasar y no se involucren en habladurías. El amor de estos mentales nativos, con mucha emoción y soltura.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos no se dejen llevar por las impresiones o las sensaciones que los lleven a angustiarse por problemas en el trabajo o por el trabajo. Libra tiene que apuntar a trabajar a diario que las emociones no desborden. Meditación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos si pudieran concebir la idea de que algunas cosas no dependen de nuestro perpetuo esfuerzo y que llegan cuando tienen que llegar, tendrían más sensación de tranquilidad y optimismo. Busquen afianzarse en la confianza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Carneritos con mucho ímpetu en este lunes cargado de actividad y con el tiempo justo. Relajen que será un día bueno para ustedes. El amor con algo de nostalgia y ganas de pasar más tiempo con la persona elegida. Buenas intenciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Podría ser que una corazonada que tienen respecto a movimiento de finanzas les evite cometer un error. Vean lean y relean lo que van a firmar en un día en el que hay que estar atentos. Amor pleno con deseos de estar juntos.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acaramelado encuentro para los inatrapables acuarianos. Podrían sentir que van por más respecto a esa persona que tienen a su lado o que están conociendo. No arriesguen sus finanzas con compras innecesarias. Sepan esperar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos hora de tomar decisiones en el plano financiero. Si tienen que vender o comprar, o mudarse tendrán hoy la lucidez justa para saber bien qué es lo que quieren y pueden hacer. El amor acompañando y con mucho para compartir.

Horóscopo del sábado 23 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Entregan algo muy preciado para ustedes a alguien de su entorno que lo merece. Un espacio que dedicará a concertar diálogos con personas que los quieren bien. Buscar conciliar es algo que tiene mucha importancia en la vida.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estarían a punto de resolver una cuestión que hace tiempo no encuentra la salida precisa. Su estado anímico de hoy los favorecerá para integrarse más con la familia. Todo es cuestión de estar bien predispuesto.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sorpresiva reunión laboral que los enterarán de cosas importantes. Traten de no evitar encontrarse internamente y apuntar a resolver. Escuchan rumores que molestarían la paz familiar, saber que los rumores son eso, rumores.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Intuición a flor de piel frente a situación que los descolocará. Sumérjanse en ustedes mismos y aprendan a hacerse valer. Un llamado los ayuda a superar un trance difícil en el plano afectivo. Sentirse acompañado es una de las cosas más importantes de la vida.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sepan aprender a respetar lo que a ustedes en lo profundo les pasa. A veces los sentimientos son tan fuertes que tomamos la postura más fácil de negarlos. Sentir es casi la causa de la vida. Los vínculos repercuten en el alma. Interiorización.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los juegos del amor son algo peligrosos sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Saber de uno mismo es una necesidad para poder enfrentar las cosas que nos pasan. Ser el que somos, dar lo que podemos, pero saber que hay que dar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantendrán sus reservas frente a sugerencia que les hacen con respecto a sus finanzas. Los tiempos para ustedes han cambiado favorablemente. Una deuda afectiva que alguien del entorno tiene con ustedes hoy la salda. La claridad de los hechos y el buen diálogo une más a la gente.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sus emociones en primer plano en esta jornada en la que se sorprenderán por las cosas que sentirán. Acercamiento en las parejas que los aliviará. Sensación de reconstrucción. Sentir el derecho de ser felices.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La expectativa que tienen con respecto a una relación que recién inicia puede cumplirse. Si estuvieran de acuerdo con una propuesta que les hacen con respecto a una situación de papeles se liberarían del problema hoy mismo. Saber que la tranquilidad no tiene precio.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La solidaridad expresada en actitud conmovedora que los hará pensar. Sus ahorros no deben ser tocados, si piensan en invertir estén bien seguros. A Capricornio no le cuesta razonar esto. Prevenir muchas veces nos salva de problemas.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Se verán en una situación confusa de la que salen triunfantes. Las estimaciones que hacen con respecto a un proyecto que tienen en común con alguien pueden ser finalmente como calculan. Pensar y crear es algo casi imprescindible para los acuarianos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los momentos que vivirán en este sábado especial les resultarán increíbles aunque en verdad les deberían resultar merecidos. Alegría. Los primeros en reconocer nuestros derechos debemos ser nosotros mismos. Salud.

Horóscopo del domingo 24 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Carrera contra el reloj al encontrarse repentinamente con algún problema inconcluso. Aprender a cerrar las cosas que terminaron desde adentro es la reflexión del día. Si pensamos en el pasado que está pasando en el presente que no podemos asumirlo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Elaboran una sucesión de cosas que les han pasado en los últimos tiempos y sacan conclusiones importantes. Festejarán en familia una noticia esperada. El amor que se siente al tener unión desde el corazón es algo inmenso que no podemos permitirnos no vivir.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Ponen una cláusula en el plano afectivo que posiblemente los ayude. Traten de conversar y no ser ustedes tan terminantes o exagerados. Aceptan propuesta de cambio que los distenderá. Decir lo que necesitamos decir, buscar la comprensión mutua.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Despierta en ustedes una curiosidad de poder incursionar en cosas nuevas intelectualmente. Revalorizan las relaciones afectivas y apuestan a tener mejoras en los vínculos. El punto es movilizar nuestra energía, mejorarla, renovarla.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Esperarán con gran ansiedad la venida de noticias de familiares. La práctica de la paciencia y de la consideración es una virtud necesaria para poder encontrar las soluciones. Pensar y saber que el tiempo nos va sanando los dolores.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tendrán una leve sospecha con respecto al comportamiento de un familiar. Permitir que cada uno haga su vida y se equivoque también. No se arriesguen a efectuar gastos mayores de los previstos. Se entretendrán con arreglos en las casas, limpiezas y renovación.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La altura de los acontecimientos es apta para tomar una decisión. No se permitan no ser feliz. Sólo uno mismo sabe de sus dolores y de su soledad. Evaluar las prioridades que sentimos en la vida, darnos el permiso, saber de los derechos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Se resuelve una situación que los angustió mucho al no vislumbrar la salida. Se conecta con las cosas bellas de la vida. Sus razones están bien claras en el plano afectivo para decidir lo que deciden. Respetar lo que queremos, no vituperar la esencia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Atraviesan una situación movilizadora en el plano afectivo. Traten de conectarse con lo que realmente sienten. Los llaman para concretar sentarse a dialogar. Reconocer en nosotros lo que nos pasa y tratar de actuar de manera que ayude a todos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se relaciona una cuestión extraña con alguien que no les genera confianza. Los puntos oscuros salen a la luz en el plano afectivo, no teman decir lo que necesitan que les oigan. Se dan su lugar y no sólo los ayuda a ustedes sino al otro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Se desprende de la realidad algo que los alegrará mucho. A veces las emociones no nos dejan ver lo que debemos ver. Demostrarle confianza al otro es hacerle sentir la responsabilidad que implica dar la palabra. Todos aprendemos de todos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Planteos y discusiones en el plano afectivo. Es bueno escuchar los reclamos del otro pero también es bueno que el otro se maneje con respeto. Una posibilidad de blanquear todo los ayudará a los dos. A veces necesitamos un descanso para entender cosas.