Tragedia en la sede de Gimnasia: murió un hombre tras una pelea en un partido de básquet

Una tragedia tuvo lugar en el Polideportivo Víctor Nethol de la sede de Gimnasia. Un hombre de 84 años perdió la vida tras una pelea que tuvo lugar durante un partido de básquet entre los locales y Racing.

Ocurrió durante este miércoles por la noche. Según se supo, el hombre se descompensó y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde confirmaron su deceso.

La denuncia la realizó su hijo. En el edificio de 4 entre 51 y 53 se jugaba la Copa Plata, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la categoría Beta.

Los testigos indicaron que dentro del polideportivo se desató una pelea entre los jugadores de las dos parcialidades y continuó afuera. Primero fueron agresiones verbales para luego pasar a los golpes.

El hombre de 84 años estaba en el exterior del Polideportivo junto a su hermana y nietos. Era familiar de un jugador de Racing.

Dado que el partido había finalizado hacía media hora, los paramédicos no estaban en el lugar y se tuvo que esperar la ambulancia del SAME para ser trasladado. Al llegar, se le realizó RCP pero no lograron reanimarlo.

En el Hospital San Martín se confirmó que había fallecido. La víctima tenía problemas cardíacos y dos stent colocados.

Se espera un comunicado oficial de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre el hecho.