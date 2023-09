La muerte de Silvina Luna: la extracción de material a periciar, clave en la autopsia

La autopsia a los restos mortales de la modelo Silvina Luna se realizó ayer en la sede del Cuerpo Médico Forense y, según remarcó el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, “se extrajo material duro y pesado, que había sido oportunamente inyectado” suponen “por (Aníbal) Lotocki”, el cual será ahora enviado a analizar.

“No puede quedar un homicidio impune”, dijo Burlando, que agregó: “Denunciamos a Lotocki por homicidio. Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia, fueron muchos años litigando. La Justicia no se pone en ningún momento en el lugar de las víctimas, le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique y haga una investigación seria”.

Además, el letrado contó que la autopsia “fue una diligencia como se realiza habitualmente” y precisó que la familia observó desde afuera de la mesa forense por “razones de bioseguridad” y “sin peritos de parte por el momento”.

“Se llevó adelante preservación de los riñones y demás órganos y se extrajo mucho material, que oportunamente fuera inyectado a Silvina, suponemos por Lotocki, que será motivo de pericia”, agregó Burlando.

Al término de esa intervención, en declaraciones a un canal de noticias, dijo que “macroscópicamente se pudo observar la extracción de material en la zona de glúteos, en las piernas, y en el hueco poplíteo (detrás de la rodilla). La existencia del material es una realidad que le generaba a Silvina muchísimos dolores”.

Destactó que “había material en diferentes zonas que comprometían su columna” y que “el material es muy duro y jamás iba a disolverse. La aplicación es de hace más de 10 años”.

“Había una cantidad grande de granulomas (área pequeña de inflamación) que fueron extraídos”, explicó, y remarcó que “los granulomas generan una situación de hipercalcemia; los riñones de Silvina estaban llenos de calcio”.

Consultado sobre el procedimiento de la autopsia, Burlando opinó que “el trabajo de los profesionales de la Corte siempre es excepcional” y destacó que “había no menos 10 realizando la autopsia”.

La práctica médica había sido solicitada por el juez Luis Alberto Schelgel titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, quien además autorizó a familiares de la víctima a presenciar la realización de la misma desde un “ojo de buey” fuera del quirófano.

“Requiérase al tanatólogo que vaya a realizar la autopsia, la extracción y reserva de triple juego de muestras de cabello y humor vítreo para eventualmente ser sometidas a pericias posteriores”, ordenó el juzgado.

En tanto, el magistrado no hizo lugar a la filmación y reparo de las cicatrices que la joven posea en su cuerpo.

El hermano de Silvina, Ezequiel Luna, se constituyó como particular querellante para reclamar Justicia y en su presentación judicial manifestó: “Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular (...), como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley”. Y añadió: “El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki, que ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más, no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015 del Tribunal Oral en lo Criminal 28”.

Luego de obtener los resultados de la autopsia, la Justicia investigará si la muerte de Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética, que se hizo con Aníbal Lotocki en 2011.

La defensa

El médico presentó un escrito mediante el abogado Diego Javier Szpigiel, en la que sostuvo: “La invocación de hecho nuevo resulta desajustada a derecho y la parte ya conocía al momento del debate todo lo relacionado con el producto y la salud de Luna. Por ello su fallecimiento no puede ser invocado como hecho nuevo”.

La defensa de Lotocki recordó además que en el juicio en el que su cliente fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones” contra cuatro pacientes –entre ellas Silvina Luna-, solo está vigente la apelación de la vedette Pamela Sosa.

“En función de ello, el fiscal solo podrá argumentar si así lo desea como parte acusador, cuestiones que guarden relación con ese recurso impetrado por Sosa, dado que respecto de la acusación de las demás partes, ya está sellada su suerte”, mencionó, recordando que ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por “lesiones” contra cuatro pacientes.