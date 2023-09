Tolosa Paz dijo que la denuncia de pago de sobreprecios es "una opereta"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, calificó de "opereta" el artículo periodístico en el que se denuncia el pago sobreprecios por la compra de frazadas para los sectores más vulnerables.

"Se escribe macrismo, se pronuncia ignorancia y opereta", arranca el posteo en su cuenta en X respondiendo un mensaje de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en el hace referencia a lo publicado por el diario La Nación respecto al pago de casi 650 millones de más por 140 mil frazadas de una plaza y 20 mil de dos plazas destinadas a donación o ayuda respecto de lo que se consigue en el mercado mayorista.

"Pretenden gobernar un país que no conocen. Qué lamentable y preocupante lo que expone Patricia Bullrich, que desconoce que el proceso de compra en el Estado es absolutamente transparente y público, además de despreciar el rol del Estado, como garante de la atención de las necesidades que ella ignora", comienza el texto, en el que agrega que la candidata desconoce "el frío, las consecuencias de las inundaciones e incendios y tantas otras eventualidades. El Estado que ella ignora y deplora se prepara para responder cuando es necesario. Ella seguro dejaría que el tema lo resuelva el mercado. Ojalá que podamos tomar conciencia del riesgo que significa dejar el país en manos de estos dirigentes, que no sólo van a dejar de comprar frazadas, sino que van a vaciar al Estado en su rol de asistencia y protección social. No quisiera ver a la Administración Pública Nacional en manos de una ignorante que gobernaría googleando precios de referencia. Les dejo para mejor información algunos datos que también fueron puestos a disposición del periodismo".

Este posteo se suma al comunicado difundido ayer en respuesta a la nota publicada por La Nación y en el que se señala que: "El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia. Son cuatro tipos de frazadas de una plaza y de dos plazas, de dos calidades distintas para emergencias y para asistencia.

En el primer grupo de unidades (70.000) de una plaza, adjudicado al Grupo Sala S.A., el precio fue de $6.330, 23% por debajo del precio SIGEN de $8.119; en el segundo grupo de unidades (10.000) de dos plazas, adjudicado al efector social Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada, el precio fue $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953; en el tercer grupo de unidades (70.000) de una plaza, adjudicado al Grupo Sala S.A., el precio fue de $6.180, 9% por debajo del precio SIGEN de $6.751; y el cuatro grupo de unidades (10.000) de dos plazas, adjudicado al efector social Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada, el precio fue de $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953.

En cuanto a la época del año, las frazadas se tienen que adquirir en función de la demanda que tiene el MDS en las distintas situaciones de vulnerabilidad. Con respecto a que llegarían en primavera, vale recordar que en la Argentina hay una amplitud térmica muy importante , en la Patagonia el frío está presente en la mayoría de los meses de año, y en toda la región del norte cordillerano, la amplitud térmica es tal que incluso en verano hace frío de noche. Los mayores requerimientos son como respuesta a los fenómenos climáticos de inundaciones pero también ante incendios que se desarrollan en el territorio nacional.

El Ministerio entrega durante todo el año frazadas a las provincias afectadas por distintas situaciones climáticas, que además vienen siendo lamentablemente cada vez más reiteradas y repetitivas.

Por caso, el fin de semana pasado hubo inundaciones en las provincias de Corrientes y Misiones, y hace 15 días en todo el conurbano de la Provincia de Buenos Aires y en La Plata, la capital provincial, que fue el epicentro de las mismas.

En base a eso, se deben comprar un estimado de 160.000 frazadas para poder afrontar cualquiera de las situaciones que están previstas para los meses de octubre, noviembre y diciembre en cuanto a catástrofes climáticas, además de colchones, alimentos, elementos de limpieza entre otros.

Estas adquisiciones se realizan de manera regular y habitual por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto se encuentran dirigidas a sostener un nivel de stock flotante que permita atender eventos previsibles en época invernal así como contingencias derivadas de hechos fortuitos que pudieran acontecer.

Es de importancia resaltar que las Frazadas Calidad INTI como las que procura adquirir el Ministerio son sustancialmente distintas a muchas de las que se ofrecen por los canales de comercialización minoristas. La diferencia entre unas y otras es sustancial en cuanto al peso, donde las comunes pesan 300 gramos y la calidad INTI supera 5 veces dicho peso.

Además las frazadas calidad INTI garantizan bajo nivel de inflamabilidad, importante impermeabilidad, resultan sanitizantes y neutralozantes de olores y contaminantes.

La calidad INTI se encuentra nomenclada en los lineamientos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, instancia que valida, analiza y certifica la calidad.

Debe considerarse además que las condiciones de pago y financiación que el Estado Nacional requiere para afrontar el nivel de gasto que implica una compra por licitación de este volumen no resulta comparable con los valores de contado y por unidad que ofrecen los canales de comercialización públicos minoristas, quienes como se dijo no ofrecen la calidad exigida por el Estado Nacional".