Por problemas de salud Susana Giménez tuvo que suspender la función de Piel de Judas

Este jueves Susana Giménez suspendió la función de Piel de Judas que tenía pautada para las 21 en el Enjoy Punta del Este. Ahora, la diva deberá guardar reposo y mañana retomará su actividad en Punta del Este. Manuela Pal, una de las integrantes de la obra, aclaró: “Me avisaron que no había función hace un rato. Los que nos dijeron es que está en cama, pero nada grave”, contó Manuela Pal, parte del elenco de la obra.

Asimismo, esta semana, en la función del domingo, ocurrió un pequeño inconveniente que alteró la presentación. A poco de comenzar la representación, Antonio Grimau sufrió una caída que solo quedó en anécdota: “Son cosas que pasan en el escenario”, comenzó su relato el destacado actor, para luego ampliar: “Yo bajo de la escalera con un violín y un taco se me resbaló, y yo no me hice absolutamente nada, pero el violín se hizo pelota y eso fue lo que nos hizo tentar mucho, porque el violín quedó como una muñeca despeluchada.

Por otra parte, y respecto de las funciones, la diva confirmó que el final será en Punta del Este, y que no habrá un retorno de la producción a la Argentina: “Estuve ocho meses haciéndola allá”, a la vez que reveló que su regreso al país será antes de mediados de año para preparar lo que será su regreso a la pantalla chica, no ya con especiales, sino con el programa que es un clásico de la televisión y que tuvo su última temporada al aire en el año 2019.

Vale destacar que, desde ese entonces hasta la fecha lo que se vio en pantalla conducido por Susana Giménez fue una serie de especiales: viajes hasta entrevistas intimistas, con personalidades tan disímiles como Wanda Nara y Mauro Icardi, Ricky Martin o Tini.

Finalmente, en la obra Piel de Judas, en la que también se encuentran Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich, Susana encarna a Marion Bruckner, una mujer exigente e intensa que debe apelar al ingenio y a su ácido sentido del humor para enfrentarse a las infidelidades de su marido, y el libro fue escrito por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy.