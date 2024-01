Secretos profesionales: Latorre reveló la condición que le puso a Ángel de Brito para dejar el programa

Ante las distintas ofertas laborales que recibió, ahora Yanina Latorre confesó qué condición le señaló a Ángel de Brito. Recordemos que, en total son 9 las temporadas que Yanina Latorre lleva junto a Ángel de Brito en LAM.

Así, en todo este tiempo, la panelista tuvo varias ofertas para cambiar de rol, aunque hasta el momento eligió quedarse con el conductor. La panelista habló sobre las distintas ofertas laborales que recibió en el último tiempo, pero reveló “Coqueteo. Pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel que me va a costar mucho separarme de él”.

Asimismo, Yanina Latorre contó cuál fue la condición que le puso a Ángel de Brito, ante las ofertas que recibió: “Lo tengo muy hablado con él. Si yo alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor, porque yo creo que él es la persona que más me conoce”.

A lo que Maite Peñoñori, expuso los motivos por los que hizo este pedido: “La gente por ahí no lo sabe, pero Ángel es muy productor de LAM”. Por lo que la panelista agregó: “Ángel es el productor de LAM”. Y la entrevistadora asintió: “Es la cabeza de LAM. LAM es Ángel”.

Para finalizar Yanina sumó: “Yo creo que de la única manera que me iría es que él sea mi productor, que sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo, el tema es que todo el tiempo me vienen las propuestas. Yo para hacer, haría algo muy bueno, un poco distinto y no es fácil. Hoy la televisión está medio berretizada, hay bajo presupuesto, siempre la misma gente”, opinó Yanina Latorre sobre lo que la desmotiva a lanzarse encabezando un proyecto.