Archanco: “Conocemos la Ciudad y sabemos lo que la gente necesita”

El candidato a diputado provincial de La Plata por Fuerza Patria Ariel Archanco visitó ayer la redacción de EL DIA, donde sostuvo que “todos los espacios el peronismo local priorizan la unidad” de la alianza y presentar al electorado “nuestras propuestas para defender las obras públicas, la salud y el trabajo y poner freno a las políticas que impulsa el presidente, Javier Mieli”.

En esa línea, el actual diputado y cabeza de la lista de la Sección Capital remarcó que junto a los candidatos de su alianza “estamos recorriendo todos los barrios de la Ciudad como lo hicimos siempre y conocemos todas las necesidades de la gente”. Y afirmó que “lo más apremiante es el fuerte parate en el área productiva y en los comercios, donde las políticas del gobierno nacional están pegando muy fuerte”.

En esa línea, el dirigente de La Cámpora llamó al electorado a votar el 7 de septiembre. “Hay que participar porque un diputado más o un diputado menos puede significar que, por ejemplo, podamos reclamar fondos para la Provincia”, dijo. Y explicó: “Hoy los bonaerenses aportamos a la Nación cerca de un 35 por ciento de la recaudación pero nos vuelve entre un 18 y un 20 por ciento. Durante los últimos gobiernos eso fue compensado por partidas especiales, que este gobierno anuló”.

Archanco dijo que hay que ”orientar el Presupuesto en la Legislatura para reforzar la seguridad, la salud y la educación”. Y sobre la Ciudad, dijo que el intendente, Julio Alak, “ha ordenado la Ciudad en un año y medio: cambió radicalmente los espacios públicos, desarrolló y está desarrollando obra pública y modernizando todos los modelos de atención”, concluyó.