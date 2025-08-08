¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
La CGT marchó con críticas a Milei, pero envió señales de diálogo
Archanco: “Conocemos la Ciudad y sabemos lo que la gente necesita”
La pobreza bajaría al 31,6% y afecta a casi unas 3,4 millones de personas
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Prestadores de diálisis advierten por una crisis y deudas con el sector
Examen de Residencias: controles de seguridad, a un metro y con ausentes
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El candidato a diputado provincial de La Plata por Fuerza Patria Ariel Archanco visitó ayer la redacción de EL DIA, donde sostuvo que “todos los espacios el peronismo local priorizan la unidad” de la alianza y presentar al electorado “nuestras propuestas para defender las obras públicas, la salud y el trabajo y poner freno a las políticas que impulsa el presidente, Javier Mieli”.
En esa línea, el actual diputado y cabeza de la lista de la Sección Capital remarcó que junto a los candidatos de su alianza “estamos recorriendo todos los barrios de la Ciudad como lo hicimos siempre y conocemos todas las necesidades de la gente”. Y afirmó que “lo más apremiante es el fuerte parate en el área productiva y en los comercios, donde las políticas del gobierno nacional están pegando muy fuerte”.
En esa línea, el dirigente de La Cámpora llamó al electorado a votar el 7 de septiembre. “Hay que participar porque un diputado más o un diputado menos puede significar que, por ejemplo, podamos reclamar fondos para la Provincia”, dijo. Y explicó: “Hoy los bonaerenses aportamos a la Nación cerca de un 35 por ciento de la recaudación pero nos vuelve entre un 18 y un 20 por ciento. Durante los últimos gobiernos eso fue compensado por partidas especiales, que este gobierno anuló”.
Archanco dijo que hay que ”orientar el Presupuesto en la Legislatura para reforzar la seguridad, la salud y la educación”. Y sobre la Ciudad, dijo que el intendente, Julio Alak, “ha ordenado la Ciudad en un año y medio: cambió radicalmente los espacios públicos, desarrolló y está desarrollando obra pública y modernizando todos los modelos de atención”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí