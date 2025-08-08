Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Los resultados estarán entre hoy y el lunes

Examen de Residencias: controles de seguridad, a un metro y con ausentes

Examen de Residencias: controles de seguridad, a un metro y con ausentes
8 de Agosto de 2025 | 03:23
Edición impresa

Treinta y siete son los días que pasaron para que 141 aspirantes al sistema de Residencias Médicas intenten validar la calificación obtenida en el Examen Único del 1 julio.

La evaluación se desarrolló ayer en el Palacio Libertad -ex CCK- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no contó con participación completa: de los 141 postulantes que están bajo sospecha por el Ministerio de Salud de la Nación, 117 fueron los que rindieron nuevamente.

En el hall del edificio, se realizó un primer control de asistencia por DNI. Luego, subieron al segundo piso donde se desarrolló el examen. Antes de ingresar al aula, hubo una segunda revisión: detectores manuales y la quita de celulares y dispositivos electrónicos. Los aspirantes se sentaron a un metro de distancia y, después de las 9:25, no se permitieron más ingresos.

En cuanto a los exámenes, llegaron media hora antes al horario de inicio y, a pesar de que fueron divididos en cuatro temas, exhibieron una modalidad idéntica a la primera instancia: un múltiple choice de 100 preguntas.

El organismo a cargo del Examen Único es la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud. Del mismo depende Gestión Sanitaria. Su secretario, Alejandro Vilches, expresó sobre la re evaluación: “Es el 83% de los médicos que citamos. Hay 17 ausentes (fueron 24), que quedan fuera de la adjudicación de las residencias este año. De los que están rindiendo, seguramente muchos son buenos profesionales y van a validar su calificación. El primer examen no se anuló”, sostuvo.

A tener en cuenta: si el nuevo examen es igual o menor al 10 por ciento respecto a la nota del examen inicial, se mantiene la calificación obtenida el 1 de julio. Pero, en caso de obtener una puntuación superior, se mantendrá la calificación del primer examen. ¿Los resultados? Entre hoy y el lunes.

LE PUEDE INTERESAR

Monitoreo gratuito de una rara epilepsia

LE PUEDE INTERESAR

El próximo lunes paran nodocentes universitarios

A todo esto, Mario Lugones, titular de Salud, puntualizó -vía redes sociales- que de los aspirantes citados, “109 son extranjeros”. Y cerró: “Defender el mérito es cuidar la salud de los argentinos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes superó la prueba con algunos suplentes: venció 2 a 1 a Independiente de Mendoza e irá confiado a Asunción

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Uno por uno - Estudiantes

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Uno x uno - Gimnasia

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
Últimas noticias de La Ciudad

Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano

Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian

Otro zorro en el Centro: ahora en la Legislatura

Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Espectáculos
¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento
Soledad Villamil: “Con la música se abren los corazones”
Los Caniggia, en guerra Alex y Charlotte no se pueden ni ver
Prandi, expuso su dolor “Me robaron años de vida”
¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista
Policiales
Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Deportes
De principio a fin: un triunfo más que convincente
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres
Información General
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla